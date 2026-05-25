Чи змінить Зеленський голову військової адміністрації Києва – відповідь джерел

На Банковій не виключають зміни керівника Київської міської військової адміністрації - але, за даними джерел, це може статися лише восени.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна: Зима близько. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка і чи замерзне Київ знову.
На початку травня в мережі з'явилася інформація, що начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав заяву про відставку. Сам посадовець це оперативно спростував.
Утім, джерела з боку мерії стверджують: Ткаченко справді був близький до того, щоб піти.
"Його роль перетворюється на людину, яка має просто огризатися на Кличка. А повноцінно керувати він не може - хіба що йдучи в порушення закону. І це, ймовірно, його втомило", - кажуть джерела в команді Кличка.
В оточенні самого начальника КМВА не підтверджують, що він мав намір йти у відставку.
Там вважають, що ця інформація могла з'явитися через звільнення кількох співробітників патронатної служби. Джерела в команді Ткаченка також натякають, що витік міг піти саме з мерії.
На Банковій наразі готові дати Ткаченку ще попрацювати, кажуть джерела РБК-Україна. Повернення до питання про його відставку очікується восени - і тоді ж, для балансу, може посилитися тиск і на самого Кличка.
"Тоді це буде виглядати так, що вони атакують не тільки чужих, а й своїх. Можливо, вони вважають, що доречніше змінити Ткаченка восени. Якщо вони поставлять когось нового зараз - він уже буде відповідальним за підготовку столиці до зими, а якщо потім щось знищать і знову не буде світла й тепла - на нього теж ляже відповідальність, хоч би що там було", - розмірковують співрозмовники, близькі до мера.
Серед можливих кандидатів на цю посаду джерела видання називають керівника Солом'янської районної державної адміністрації Сергія Мовенка. Також позитивно відгукуються про його колегу з Оболоні - Кирила Фесика.
Тим часом Кабмін поставив КМДА жорсткий дедлайн щодо підготовки Києва до зими. Уряд виділив на ці цілі понад чотири мільярди гривень та вимагав звіту з конкретними строками і відповідальними.