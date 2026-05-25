Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Сменит ли Зеленский главу военной администрации Киева - ответ источников

08:45 25.05.2026 Пн
2 мин
Когда ждать кадровых решений и есть ли уже кандидатуры на место Ткаченко?
aimg Елена Чупровская aimg Милан Лелич aimg Ульяна Безпалько
Фото: начальник КМВА Тимур Ткаченко (wikipedia)

На Банковой не исключают смены руководителя Киевской городской военной администрации - но, по данным источников, это может произойти только осенью.

Что происходит вокруг Ткаченко

В начале мая в сети появилась информация, что начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко написал заявление об отставке. Сам чиновник это оперативно опроверг.

Впрочем, источники со стороны мэрии утверждают: Ткаченко действительно был близок к тому, чтобы уйти.

"Его роль превращается в человека, который должен просто огрызаться на Кличко. А полноценно управлять он не может - разве что уходя в нарушение закона. И это, вероятно, его утомило", - говорят источники в команде Кличко.

В окружении самого начальника КГГА не подтверждают, что он намеревался уходить в отставку.

Там считают, что эта информация могла появиться из-за увольнения нескольких сотрудников патронатной службы. Источники в команде Ткаченко также намекают, что утечка могла пойти именно из мэрии.

Когда может произойти изменение

На Банковой пока готовы дать Ткаченко еще поработать, говорят источники РБК-Украина. Возвращение к вопросу о его отставке ожидается осенью - и тогда же, для баланса, может усилиться давление и на самого Кличко.

"Тогда это будет выглядеть так, что они атакуют не только чужих, но и своих. Возможно, они считают, что уместнее сменить Ткаченко осенью. Если они поставят кого-то нового сейчас - он уже будет ответственным за подготовку столицы к зиме, а если потом что-то уничтожат и снова не будет света и тепла - на него тоже ляжет ответственность, что бы там ни было", - рассуждают собеседники, близкие к мэру.

Среди возможных кандидатов на эту должность источники издания называют руководителя Соломенской районной государственной администрации Сергея Мовенко. Также положительно отзываются о его коллеге с Оболони - Кирилле Фесике.

Напомним, в начале мая в сети распространилась информация об отставке Ткаченко - сам он назвал эти сообщения "заказными материалами" и призвал сосредоточиться на подготовке к отопительному сезону.

Тем временем Кабмин поставил КГГА жесткий дедлайн по подготовке Киева к зиме. Правительство выделило на эти цели более четырех миллиардов гривен и потребовало отчета с конкретными сроками и ответственными.

