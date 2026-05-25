Сменит ли Зеленский главу военной администрации Киева - ответ источников

Что происходит вокруг Ткаченко

В начале мая в сети появилась информация, что начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко написал заявление об отставке. Сам чиновник это оперативно опроверг.

Впрочем, источники со стороны мэрии утверждают: Ткаченко действительно был близок к тому, чтобы уйти.

"Его роль превращается в человека, который должен просто огрызаться на Кличко. А полноценно управлять он не может - разве что уходя в нарушение закона. И это, вероятно, его утомило", - говорят источники в команде Кличко.

В окружении самого начальника КГГА не подтверждают, что он намеревался уходить в отставку.

Там считают, что эта информация могла появиться из-за увольнения нескольких сотрудников патронатной службы. Источники в команде Ткаченко также намекают, что утечка могла пойти именно из мэрии.

Когда может произойти изменение

На Банковой пока готовы дать Ткаченко еще поработать, говорят источники РБК-Украина. Возвращение к вопросу о его отставке ожидается осенью - и тогда же, для баланса, может усилиться давление и на самого Кличко.

"Тогда это будет выглядеть так, что они атакуют не только чужих, но и своих. Возможно, они считают, что уместнее сменить Ткаченко осенью. Если они поставят кого-то нового сейчас - он уже будет ответственным за подготовку столицы к зиме, а если потом что-то уничтожат и снова не будет света и тепла - на него тоже ляжет ответственность, что бы там ни было", - рассуждают собеседники, близкие к мэру.

Среди возможных кандидатов на эту должность источники издания называют руководителя Соломенской районной государственной администрации Сергея Мовенко. Также положительно отзываются о его коллеге с Оболони - Кирилле Фесике.