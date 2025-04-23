Чи змінить Трамп думку щодо України: аналітик пояснив логіку президента США

Президент США Дональд Трамп й досі вірить у слабкість України та силу Росії, і навряд змінить свою думку. Занадто привабливі перспективи йому пропонують у РФ.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив аналітик, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.
"Я думаю, він не змінить свою точку зору, що Україна слабка, Росія сильна, і з Росією можна заробити більше грошей, ніж з Україною. Це основні параметри, по яким насправді діє Трамп", - зазначив аналітик.
За словами Самуся, головним радником у цьому питанні для Трампа є його спецпосланець Стів Віткофф, який вже неодноразово бував у Москві і спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Віткофф йому говорить, що Путін обіцяє дуже прибуткові контракти з росіянами в добуванні золота, алмазів, газу, рідкоземельних металів. Все, що завгодно, лише доламайте Україну - і ви все це отримаєте. Тому тут долари крутяться в очах якраз Віткоффа і Трампа", - додав експерт.
Разом з тим Самусь говорить, що у команді Трампа є люди, які інакше ставляться до Росії, наприклад, державний секретар Марко Рубіо. Однак, вочевидь, він не може так впливати на президента, як Віткофф, бо це "інший рівень відносин і впливу".
"Я впевнений, що існують різні фракції в адміністрації Трампа. Є люди, які розуміють, що відбувається, що крах очікує на трампістів, крах очікує на Республіканську партію врешті решт на довиборах в 2026 році. Це може бути крах катастрофічний насправді з точки зору впливу в Сенаті та Палаті представників", - розповів Самусь.
Однак, на думку аналітика, навіть ця загроза не здана змінити думку Трампа і відмовитися від порад таких радників, як Віткофф.
"Трамп дійсно може під впливом таких радників як Віткофф або продовжувати свою тарифну політику з такими радниками, як Наварро, наприклад, які абсолютно не науковці і мало в чому розбираються з точки зору міжнародної політики чи реальної економіки, але Трамп знаходиться під впливом саме таких людей. І адміністрація рухається саме за дороговказами саме таких "фахівців", - говорить Самусь.
І наразі аналітик не бачить такої сильної фракції в оточенні Трампа, яка б могла переконати його негайно змінити політику в тарифах або стосовно України.
Нагадаємо, нещодавно спецпосланник США Стів Вфткофф здійснив візит до Росії, де зустрівся з послом РФ з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим. Після цього у нього відбулись майже п'ятигодинні перемовини з Путіним.
Переговори з главою Кремля Віткофф назвав "переконливими" та заявив, що вони обговорили "кроки, які можуть покласти край війні в Україні".
Як писало Reuters, Віткофф пізніше заявив голові Білого дому Дональду Трампу про те, що найшвидший крок до миру в Україні - це нібито віддати Росії право власності на чотири східні українські регіони.
Водночас видання The Wall Street Journal писало про те, що декілька радників президента США Дональда Трампа закликали його бути більш обережним із заявами Москви щодо перемир'я.
Втім Трамп "досі стоїть на боці посланника Стіва Віткоффа, який вважає, що Путін хоче укласти мир після того, як двічі зустрічався з ним у Москві".
А Віткофф тим часом знову збирається наприкінці цього тижня відвідати Москву. Там він продовжить переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.
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