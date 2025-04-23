Изменит ли Трамп мнение по Украине: аналитик объяснил логику президента США

Президент США Дональд Трамп до сих пор верит в слабость Украины и силу России, и вряд ли изменит свое мнение. Слишком привлекательные перспективы ему предлагают в РФ.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил аналитик, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.
"Я думаю, он не изменит свою точку зрения, что Украина слабая, Россия сильная, и с Россией можно заработать больше денег, чем с Украиной. Это основные параметры, по которым на самом деле действует Трамп", - отметил аналитик.
По словам Самуся, главным советником в этом вопросе для Трампа является его спецпосланник Стив Уиткофф, который уже неоднократно бывал в Москве и общался с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Уиткофф ему говорит, что Путин обещает очень прибыльные контракты с россиянами в добыче золота, алмазов, газа, редкоземельных металлов. Все, что угодно, только доламайте Украину - и вы все это получите. Поэтому здесь доллары крутятся в глазах как раз Виткоффа и Трампа", - добавил эксперт.
Вместе с тем Самусь говорит, что в команде Трампа есть люди, которые иначе относятся к России, например, государственный секретарь Марко Рубио. Однако, очевидно, он не может так влиять на президента, как Уиткофф, потому что это "другой уровень отношений и влияния".
"Я уверен, что существуют разные фракции в администрации Трампа. Есть люди, которые понимают, что происходит, что крах ожидает трампистов, крах ожидает Республиканскую партию в конце концов на довыборах в 2026 году. Это может быть крах катастрофический на самом деле с точки зрения влияния в Сенате и Палате представителей", - рассказал Самусь.
Однако, по мнению аналитика, даже эта угроза не сдана изменить мнение Трампа и отказаться от советов таких советников, как Уиткофф.
"Трамп действительно может под влиянием таких советников как Уиткофф или продолжать свою тарифную политику с такими советниками, как Наварро, например, которые абсолютно не ученые и мало в чем разбираются с точки зрения международной политики или реальной экономики, но Трамп находится под влиянием именно таких людей. И администрация движется именно по указаниям именно таких "специалистов", - говорит Самусь.
И пока аналитик не видит такой сильной фракции в окружении Трампа, которая могла бы убедить его немедленно изменить политику в тарифах или в отношении Украины.
Напомним, недавно спецпосланник США Стив Вфткофф совершил визит в Россию, где встретился с послом РФ по вопросам инвестиций Кириллом Дмитриевым. После этого у него состоялись почти пятичасовые переговоры с Путиным.
Переговоры с главой Кремля Уиткофф назвал "убедительными" и заявил, что они обсудили "шаги, которые могут положить конец войне в Украине".
Как писало Reuters, Уиткофф позже заявил главе Белого дома Дональду Трампу о том, что самый быстрый шаг к миру в Украине - это якобы отдать России право собственности на четыре восточных украинских региона.
В то же время издание The Wall Street Journal писало о том, что несколько советников президента США Дональда Трампа призвали его быть более осторожным с заявлениями Москвы о перемирии.
Впрочем Трамп "до сих пор стоит на стороне посланника Стива Уиткоффа, который считает, что Путин хочет заключить мир после того, как дважды встречался с ним в Москве".
А Уиткофф тем временем снова собирается в конце этой недели посетить Москву. Там он продолжит переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.