Чи змінилася позиція Варшави щодо збиття ракет та дронів над Україною: відповідь Генштабу Польщі

Питання про збиття російських ракет над Україною

У липні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Польща працюють над створенням механізму, який дозволить польській системі ППО відстежувати ракети та дрони над українською територією.

Після цього міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш наголосив, що перед ухваленням такого рішення Варшава має провести консультації з партнерами щодо НАТО.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський допустив можливість обговорення питання про перехоплення російських ракет над Україною силами НАТО на майбутній зустрічі міністрів країн-членів Альянсу.

Водночас міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що можливість збивання країнами-партнерами ракет і дронів РФ над Україною має більше ризиків, ніж переваг.

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