Чи зменшать обмеження світла для новобудов у яких усе на електриці: відповідь ДТЕК

"Друзі, бачимо від жителів деяких сучасних багатоповерхових новобудов прохання зменшити час відключення світла для таких будинків, у яких всі комунікації залежать від електрики. Розуміємо вас, але технічно неможливо вводити вибіркові обмеження. Ми відключаємо не будинки, а лінії, від яких вони живляться", - пояснили в "ДТЕК".

У зв'язку з чим, від початку 2022 року, "ДТЕК" радить Об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), а також керуючим компаніям знайти альтернативні джерела живлення, які б дозволили продовжувати роботу насосів, систем водопостачання, а також опалення під час відключень.

Ситуація зі світлом в Україні

Останні місяці ворог посилив масовані удари по території України. Обстріли енергетичної інфраструктури призвели до повернення графіків відключення світла. Де інколи "Укренерго" вводить й аварійні відключення.

Також з 1 червня в Україні почав діяти новий тариф на світло, який було підвищено на 60%. Підвищення ціни дозволить профінансувати ремонти електростанцій.