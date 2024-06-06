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Уменьшат ли ограничения света для новостроек, в которых все на электричестве: ответ ДТЭК

Фото: уменьшат ли ограничения света для новостроек в которых все на электричестве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Многие жители современных многоэтажных новостроек, у которых все коммуникации зависят от электричества, просят уменьшить для них время отключений света. Впрочем, сделать это невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "ДТЭК Киевские электросети".

"Друзья, видим от жителей некоторых современных многоэтажных новостроек просьбы уменьшить время отключения света для таких домов, в которых все коммуникации зависят от электричества. Понимаем вас, но технически невозможно вводить выборочные ограничения. Мы отключаем не дома, а линии, от которых они питаются", - пояснили в "ДТЭК". 

В связи с чем, с начала 2022 года, "ДТЭК" советует Объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), а также управляющим компаниям найти альтернативные источники питания, которые бы позволили продолжать работу насосов, систем водоснабжения, а также отопления во время отключений. 

Ситуация со светом в Украине

Последние месяцы враг усилил массированные удары по территории Украины. Обстрелы энергетической инфраструктуры привели к возвращению графиков отключения света. Где иногда "Укрэнерго" вводит и аварийные отключения. 

Также с 1 июня в Украине начал действовать новый тариф на свет, который был повышен на 60%. Повышение цены позволит профинансировать ремонт электростанций.

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ДТЭК