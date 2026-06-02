Чи злетить бронювання автоматом? Бізнесу детально роз'яснили нові правила

У Кабміні наголосили: бронювання для бізнесу не скасовується. Йдеться про оновлення правил, щоб система точніше враховувала реальну потребу підприємств у збереженні ключових працівників.

Нижче - відповіді на головні питання, які виникли у бізнесу.

Чи "злетить" критичність і чинна бронь автоматично

Ні. На час перехідного періоду зберігається і чинна критичність підприємств, і чинне бронювання військовозобов'язаних працівників - аж до 1 вересня 2026 року. Підприємствам після цієї дати доведеться повторно підтверджувати свій статус за оновленими критеріями.

Скільки тепер має платити роботодавець

Зарплатний поріг для підтвердження критичності й бронювання працівника зростає до трьох мінімальних зарплат - 25 941 гривні. Для підприємств на прифронтових територіях зберігається окрема умова - 2,5 мінімальні зарплати, тобто 21 618 гривень.

Важливий нюанс: йдеться про нараховану зарплату, тобто до сплати податків.

Як рахуватимуть сумісників

Працівник, який працює одразу на кількох підприємствах, тепер враховуватиметься в квоту бронювання лише один раз - за одним місцем роботи.

Це не обов'язково має бути основне місце роботи: ключове - щоб людину рахували лише раз, незалежно від кількості місць працевлаштування.

Раніше підприємства фактично "подвоювали" кількість заброньованих, рахуючи одну людину на пів-, чверть- чи навіть кілька неповних ставок одночасно.

Чи треба знову подавати документи

Так. Рішення щодо підтвердження статусу критичності державні органи прийматимуть за оновленими критеріями і лише після отримання повного пакету документів від підприємства.

Що з ФОПами і держпідприємствами

Для ФОПів нічого не змінюється - законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" бронювання ФОПів не передбачене.

Для державних і комунальних підприємств зміни щодо рівня нарахованої середньої зарплати працівників не застосовуються.

Як швидко розглянуть документи

Державний орган має розглянути звернення підприємства не більше ніж за 10 робочих днів. Щоб не було затримок, у Кабміні радять подавати повний і достовірний пакет документів - інакше доведеться донести й чекати знову.

У Кабміні також запевнили, що скоординували роботу державних органів, тож масового завалу через одночасне подання документів не очікують.

Що робити працівнику і кадровику

Самому заброньованому працівнику нічого подавати не потрібно. Йому варто:

перевірити у роботодавця, чи зберігається чинне бронювання;

стежити за актуальністю військово-облікових даних;

завчасно уточнити свій статус у відповідальної особи підприємства.

Уповноваженим особам підприємств у Кабміні радять не відкладати справи на останній день: уже зараз перевірити, чи відповідає підприємство оновленим критеріям, переглянути список працівників для бронювання, окремо перевірити сумісників, оцінити рівень середньої зарплати - як підприємства загалом, так і конкретних працівників.

Де шукати оновлені критерії

Підприємствам слід орієнтуватися на офіційні рішення тих органів, які визначають критичність у відповідній сфері або регіоні.

Після того як міністерства, центральні органи влади чи ОВА перезатвердять критерії, актуальна інформація з'явиться на їхніх офіційних каналах.