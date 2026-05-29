ua en ru
Пт, 29 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Бізнесу назвали чіткий дедлайн для перепідтвердження критичності

13:53 29.05.2026 Пт
2 хв
Скільки часу дали компаніям, щоб не втратити можливість бронювати людей?
aimg Ірина Глухова
Бізнесу назвали чіткий дедлайн для перепідтвердження критичності Фото: Олексій Соболев (facebook.com KabminUA)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Підприємства, які мають статус критично важливих, повинні будуть повторно підтвердити його до 1 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Читайте також: Нові правила бронювання: Кабмін дав місяць на перегляд критеріїв критичності

За словами міністра, підприємства не зобов'язані постійно підтверджувати свій статус критично важливих. Востаннє перепідтвердження проводилося у грудні 2024 року, коли уряд одночасно переглянув критерії, зокрема щодо рівня заробітної плати.

"Тепер стосовно перехідного періоду. Так само як і минулого разу, в грудні 2024 року, і цього буде три місяці дано підприємствам на перепідтвердження своєї критичності. Тобто до 1 вересня вони мають пройти цей механізм", - сказав Соболев.

Він запевнив, що механізм уже відпрацьований, а необхідні документи та пакети рішень підготовлені, тому процес не має бути складнішим, ніж під час попереднього перегляду.

"І раз на півтора року в умовах воєнного стану передивлятися критичності підприємств, які реально критичні для економіки держави, нам здається справедливо, тому що ситуація змінюється", - зазначив міністр.

Нові правила бронювання

Нагадаємо, 22 травня Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка змінює критерії бронювання військовозобов’язаних для критично важливих підприємств.

Відтепер зарплатний поріг для бронювання підвищать до 26 тисяч гривень, а вже у липні-серпні підприємства мають погоджувати свій статус критичності повторно.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство економіки Бронювання від мобілізації Верховна рада Мобілізація в Україні
Новини
Навроцький через УПА захотів забрати у Зеленського найвищу нагороду Польщі
Навроцький через УПА захотів забрати у Зеленського найвищу нагороду Польщі
Аналітика
"Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Я бачив політиків, які обіймалися з росіянами": інтервʼю з Миколою Вереснем