Бізнесу назвали чіткий дедлайн для перепідтвердження критичності
Підприємства, які мають статус критично важливих, повинні будуть повторно підтвердити його до 1 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
За словами міністра, підприємства не зобов'язані постійно підтверджувати свій статус критично важливих. Востаннє перепідтвердження проводилося у грудні 2024 року, коли уряд одночасно переглянув критерії, зокрема щодо рівня заробітної плати.
"Тепер стосовно перехідного періоду. Так само як і минулого разу, в грудні 2024 року, і цього буде три місяці дано підприємствам на перепідтвердження своєї критичності. Тобто до 1 вересня вони мають пройти цей механізм", - сказав Соболев.
Він запевнив, що механізм уже відпрацьований, а необхідні документи та пакети рішень підготовлені, тому процес не має бути складнішим, ніж під час попереднього перегляду.
"І раз на півтора року в умовах воєнного стану передивлятися критичності підприємств, які реально критичні для економіки держави, нам здається справедливо, тому що ситуація змінюється", - зазначив міністр.
Нові правила бронювання
Нагадаємо, 22 травня Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка змінює критерії бронювання військовозобов’язаних для критично важливих підприємств.
Відтепер зарплатний поріг для бронювання підвищать до 26 тисяч гривень, а вже у липні-серпні підприємства мають погоджувати свій статус критичності повторно.