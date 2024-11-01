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Чи здатна Росія виснажити ППО масовими запусками дронів: відповідь експерта

Фото: ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін, Дмитро Олійник

Росія не здатна виснажити протиповітряну оборону (ППО) України безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed. До відбиття атак залучаються мобільні вогневі групи, РЕБи й вже потім зенітні ракетні комплекси (ЗРК) малого радіусу дії.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів експерт з авіації Костянтин Криволап.

Як пояснив Криволап, протиповітряна оборона складається з низки ешелонів, а саме: 

  • перший ешелон - мобільні вогневі групи; 
  • другий - зенітно-ракетні артилерійські комплекси типу ракет на базі Hydra-70;
  • третій - зенітні комплекси Gepard, Skynex й інші; 
  • четвертий ешелон складається з засобів протиповітряної оборони із серйозними радіолокаційними системами; 
  • вершина ланцюга - Patriot, NASAMSm IRIS-T. Втім, цей ешелон не застосовується під час відбиття дронових атак. 

За словами експерта, до знищення "Шахедів" зазвичай долучають мобільні вогневі групи, РЕБи, а також ЗРК малого радіуса дії. 

"Тому якщо казати про виснаження, то цим ти не виснажиш (ППО, - ред.), виснажиш тільки наших людей, тільки наше населення, нервовий стан якого не покращується, коли тривога кожної ночі звучить, це 100%", - додав він. 

Обстріли України 

Із початком повномасштабної війни російські обстріли українських міст і сіл стали постійною небезпекою, спричиняючи руйнування та загрози для мирних жителів. Російські війська активно застосовують різноманітне озброєння: ракети, керовані авіабомби (КАБ) і дрони-камікадзе.

За останній час частота атак із використанням дронів значно зросла, і вони спрямовуються на українські території майже щонічно, підвищуючи напруженість і ризики для цивільного населення.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом жовтня 2024 року російські війська здійснили рекордну кількість атак за допомогою безпілотників "Шахед" - 2023 запуски. Це стало найінтенсивнішим застосуванням таких дронів з початку року.

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