Росія у жовтні запустила рекордну кількість дронів за 2024 рік: скільки знищила ППО

Протягом жовтня Російська Федерація застосувала проти України 2023 безпілотних літальних апарати (БпЛА) типу Shahed й дронів невстановленого типу. Це стало рекордною кількістю за поточний рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Як й згадувалось вище, протягом жовтня терористи запустили 2023 ударних БпЛА, а також безпілотників невстановленого типу. Серед них:

1185 були знищені чи подавлені українськими військовими;

чи подавлені українськими військовими; 738 - локаційно втрачені;

29 вийшли з підконтрольного повітряного простору нашої держави.

Від початку 2024 року загалом ворог застосував 6987 ударних БпЛА. Переважно терористи атакували цивільну й критичну інфраструктуру України.

"Завдяки професіоналізму та майстерності військовослужбовців Сил оборони від російського повітряного терору вдалося врятувати тисячі життів наших людей, уберегти від руйнувань сотні домівок українських громадян та важливих об’єктів держави", - додає Генштаб.

Обстріли України

З початку повномасштабного російського вторгнення щоденні обстріли українських міст і сіл стали регулярною загрозою, які завдають руйнувань і створюють небезпеку для цивільного населення. Терористи активно використовують різні типи озброєнь, зокрема ракети, керовані авіабомби (КАБ) та дрони-камікадзе. Останнім часом особливо зросла частота атак із застосуванням дронів, які майже кожної ночі спрямовуються на українські території.

У ніч на 1 листопада російські сили атакували Україну, випустивши:

три керовані авіаційні ракети типу Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої території Херсонської області;

48 безпілотників, серед яких і Shahed, а також дрони невстановленого типу.

Станом на 08:00 підтверджено збиття 31 дрона. Ще 14 безпілотників втратили зв'язок, а три змінили курс і попрямували в бік Білорусі.