Способна ли Россия истощить ПВО массовыми запусками дронов: ответ эксперта

Как пояснил Криволап, противовоздушная оборона состоит из ряда эшелонов, а именно:

первый эшелон - мобильные огневые группы;

второй - зенитно-ракетные артиллерийские комплексы типа ракет на базе Hydra-70;

третий - зенитные комплексы Gepard, Skynex и другие;

четвертый эшелон состоит из средств противовоздушной обороны с серьезными радиолокационными системами;

вершина цепи - Patriot, NASAMSm IRIS-T. Впрочем, этот эшелон не применяется при отражении дроновых атак.

По словам эксперта, к уничтожению "Шахедов" обычно привлекают мобильные огневые группы, РЭБы, а также ЗРК малого радиуса действия.

"Поэтому если говорить об истощении, то этим ты не истощишь (ПВО, - ред.), истощишь только наших людей, только наше население, нервное состояние которого не улучшается, когда тревога каждую ночь звучит, это 100%", - добавил он.

Обстрелы Украины

С началом полномасштабной войны российские обстрелы украинских городов и сел стали постоянной опасностью, вызывая разрушения и угрозы для мирных жителей. Российские войска активно применяют разнообразное вооружение: ракеты, управляемые авиабомбы (КАБ) и дроны-камикадзе.

За последнее время частота атак с использованием дронов значительно возросла, и они направляются на украинские территории почти ежесуточно, повышая напряженность и риски для гражданского населения.

По данным Генерального штаба ВСУ, в течение октября 2024 года российские войска совершили рекордное количество атак с помощью беспилотников "Шахед" - 2023 запуска. Это стало самым интенсивным применением таких дронов с начала года.