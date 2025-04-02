США посилюють військове угруповання на Близькому Сході: в чому причина
Сполучені Штати готуються до ймовірних зіткнень на Близькому Сході в контексті протистояння з Іраном через його ядерну програму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони США та агентство Reuters.
Міністр оборони США Піт Гегсет збільшив угруповання військових літаків для завдань у регіоні Близького Сходу.
Американські чиновники на умовах анонімності зазначили Reuters, що впродовж останнього тижня на американо-британську військову базу на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані було перебазовано шість бомбардувальників B-2 Spirit.
На думку експертів, ці оснащені технологією "Стелс" (Stealth) літаки, що здатні нести найважчі американські бомби та ядерну зброю, ідеально підходять для операцій на Близькому Сході.
"Якщо Іран або його маріонетки будуть загрожувати американському персоналу та інтересам у регіоні, Сполучені Штати вживатимуть рішучих заходів для захисту нашого народу", - йдеться у заяві речника Пентагону Шона Парнелла.
Стратегічне командування Збройних сил США відмовилося повідомити, скільки літаків B-2 прибуло на базу Дієго-Гарсія, і не коментує навчання або операції за участю цих літаків.
Хоча бомбардувальники B-2 використовувалися для ударів по прихованих цілях хуситів у Ємені, більшість експертів вважають, що використання малопомітного літака для таких цілей є надмірним, а цілі для ударів заховані не так глибоко.
Водночас, B-2 здатен нести найпотужнішу американську бомбу - GBU-57 Massive Ordnance Penetrator вагою 30 тисяч фунтів. Саме ця зброя, на думку експертів, може бути використана для нанесення удару по об'єктах ядерної програми Ірану.
На озброєнні військово-повітряних сил США є лише 20 бомбардувальників B-2, тому їх зазвичай використовують дуже ощадливо.
Крім того, американські військові незабаром матимуть напоготові два авіаносці, що здатні виконувати завдання на Близькому Сході. До авіаносця Harry S. Truman, що вже перебуває в регіоні, після завершення навчань в Індо-Тихоокеанському регіоні долучиться авіаносець Carl Vinson з ударною авіагрупою.
За словами анонімного чиновника, американські військові також переміщують деякі засоби протиповітряної оборони з Азії на Близький Схід.
Загострення між США та Іраном
Країни Заходу звинувачують Іран у спробі таємно створити ядерну зброю шляхом збагачення урану до високого рівня чистоти розщеплення. Однак Тегеран стверджує, що його ядерна програма призначена виключно для цивільних енергетичних цілей, а використання збагаченого урану виправдане для цивільної програми з використання атомної енергії.
Під час першого президентського терміну в 2017-2021 роках, Дональд Трамп вивів США з угоди 2015 року між Іраном та світовими державами, що накладала суворі обмеження на спірну ядерну діяльність Тегерана в обмін на послаблення санкцій.
Трамп також відновив широкі американські санкції. Відтоді Іран значно перевищив встановлені цією угодою ліміти на збагачення урану.
У лютому Трамп заявив про намір підписати нову ядерну угоду з Іраном упродовж двох наступних місяців. Однак верховний лідер Ірану Алі Хаменеї відкинув пропозицію Білого дому.
В неділю, 30 березня, Трамп пригрозив Ірану бомбардуваннями та запровадженням додаткових мит, якщо Тегеран не укладе нову ядерну угоду.
За даними ЗМІ, Іран підготував ракети для ймовірної відповіді на масштабний удар США та Ізраїлю.
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