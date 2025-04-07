Чи здатна французька Eutelsat замінити Starlink в Україні: відповідь гендиректора

За словами Бернеке, робота зі Starlink, є "залежністю", яку можна вирішити в Білому домі, або ж в приватній резиденції президента Сполучених Штатів Америки (США).

Попри те, що для України було б добре мати кілька альтернатив в питанні супутникового зв'язку, сьогодні, як пояснила Бернеке, ніхто не готовий прийняти виклик голови SpaceX Ілона Маска.

"Якби ми захотіли взяти на себе всю потужність зв'язку для України та всіх громадян, ми б не змогли цього зробити. Давайте просто будемо дуже чесними. Але я думаю, що ми можемо забезпечити можливості для деяких критично важливих для уряду кейсів використання", - додала генеральна директорка Eutelsat.