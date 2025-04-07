Способна ли французская Eutelsat заменить Starlink в Украине: ответ гендиректора

По словам Бернеке, работа со Starlink, является "зависимостью", которую можно решить в Белом доме, или же в частной резиденции президента Соединенных Штатов Америки (США).

Несмотря на то, что для Украины было бы хорошо иметь несколько альтернатив в вопросе спутниковой связи, сегодня, как пояснила Бернеке, никто не готов принять вызов главы SpaceX Илона Маска.

"Если бы мы захотели взять на себя всю мощность связи для Украины и всех граждан, мы бы не смогли этого сделать. Давайте просто будем очень честными. Но я думаю, что мы можем обеспечить возможности для некоторых критически важных для правительства кейсов использования", - добавила генеральный директор Eutelsat.