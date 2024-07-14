Військово-облікові дані оновили понад 4 млн українців, - Міноборони

Станом на 14 липня 2024 року свої військово-облікові дані оновили понад 4 млн українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.

У відомстві зазначили, що за тиждень (з 8 по 14 липня) облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП оновили 995 224 громадян. Загалом з моменту дії закону про мобілізацію, кількість оновлень сягнула понад 4 млн. У Міноборони нагадали, що оновити дані можна звернувшись у найближчий ТЦК або ЦНАП.

Нагадаємо, що згідно заяви Міноборони України, оновлення військово-облікових даних не вимагає проходження ВЛК. Воно необхідне лише після отримання повістки на проходження військово-лікарської комісії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що оновлення данних для військовозобов'язаних не означает автоматичну мобілізацію. За словами директора Департаменту кадрової політики МОУ Марка Андрусяка, потреба ЗСУ для призову під час мобілізації значно менша, ніж кількість тих, хто оновив дані.

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