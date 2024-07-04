У Раді назвали кількість чоловіків від 25 до 60 років та чисельність заброньованих
Станом на сьогодні в Україні нараховується близько 11,1 млн чоловіків від 25 до 60 років, які потенційно підлягають мобілізації. З них заброньовано 565 тисяч.
Про це заявив народний депутат Дмитро Наталуха з фракції "Слуга народу". повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю "Громадському радіо".
За його словами, залишається відкритим питання, скільки з 11,1 мільйонів військовозобов'язаних. "Тому що системне оновлення даних відбувається от у нас на очах буквально. Фінальну цифру не знає ніхто станом на зараз. Звісно, що військові знають більше, ніж ми, і Генштаб і Міноборони, це очевидно. Але не можна сказати, що десь є ця цифра, її можна піти подивитися ", - сказав він.
Депутат припустив, що з цих 11,1 мільйонів до 1,5 мільйонів можуть мати інвалідність, "хоча повноцінної статистики на жаль у нас в країні ніхто не веде".
"Ми отримаємо цифру в грубо кажучи 10 млн військовозобов'язаних чоловіків", - заявив Наталуха та додав, є що з них, звісно частина вже, служить, а "частина вже за кордоном".
За його даним, зараз заброньовано 565 тисяч чоловіків, але "це цифра надзвичайно динамічна і цей показник він може і збільшуватися, хтось може втрачати бронювання, але зараз вона навколо от 5-6% від загального пулу".
Наталуха повідомив, що за останніми даними податкової "в Україні офіційно працевлаштованих близько 2,620 млн чоловіків - це найманні працівники мобілізаційного віку".
Нагадаємо, 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, за яким усі військовозобов'язані мають оновити свої дані протягом 60 днів. Це можна зробити в ТЦК або ЦНАПах, а також через додаток "Резерв +".
З того часу дані оновили близько 2,5 млн осіб, у тому числі 2 млн людей зробили це через "Резерв+".