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Чоловікам Києва порадили альтернативний спосіб оновлення даних через черги у ЦНАПах

Україна, Понеділок 15 липня 2024 14:21
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Чоловікам Києва порадили альтернативний спосіб оновлення даних через черги у ЦНАПах Фото: Оновити дані до 16 липня можна у Резерв+ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Через великі черги у київських ЦНАПах чоловікам Києва радять оновлювати дані через "Резерв+", щоб встигнути зробити це до 16 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент (Центр) надання адміністративних послуг КМДА.

Як зазначили в департаменті, завтра, 16 липня, закінчується термін оновлення даних військовозобов’язаних, що призвело до значного збільшення кількості звернень. У зв’язку з цим у столичних ЦНАПах на прийомі задіяна максимальна кількість адміністраторів.

"Ми завжди готові допомогти, та через велике навантаження закликаємо звертати увагу на альтернативний засіб оновлення даних - застосунок "Резерв+", - наголосили в Департаменті.

У КМДА повідомили, що оновлення даних через цей застосунок практично не відрізняється від оновлення у ЦНАПі.

"Так, у "Резерв+" військовозобов’язаний самостійно оновлює три поля інформації: номер телефону, електронну пошту (за наявності) та фактичну адресу проживання. У ЦНАПі це робить працівник. Але в обох випадках можна отримати документ з однаковою юридичною силою", - додали в КМДА.

Нагадаємо, закон про мобілізацію набрав чинності з 18 травня. Чоловіки протягом 60 днів повинні оновити дані. Це можна зробити у ТЦК, ЦНАПі та у "Резерв+"

Через спливання терміну у ЦНАПах Києва утворилися великі черги.

Столичні Центри надання адміністративних послуг працюють з понеділка по суботу з 9 ранку до 18 години вечора. Знайти контактні дані ЦНАПу в потрібному районі Києва можна на офіційному порталі.

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