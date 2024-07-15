Чоловікам Києва порадили альтернативний спосіб оновлення даних через черги у ЦНАПах

Через великі черги у київських ЦНАПах чоловікам Києва радять оновлювати дані через "Резерв+", щоб встигнути зробити це до 16 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент (Центр) надання адміністративних послуг КМДА .

Як зазначили в департаменті, завтра, 16 липня, закінчується термін оновлення даних військовозобов’язаних, що призвело до значного збільшення кількості звернень. У зв’язку з цим у столичних ЦНАПах на прийомі задіяна максимальна кількість адміністраторів.

"Ми завжди готові допомогти, та через велике навантаження закликаємо звертати увагу на альтернативний засіб оновлення даних - застосунок "Резерв+", - наголосили в Департаменті.

У КМДА повідомили, що оновлення даних через цей застосунок практично не відрізняється від оновлення у ЦНАПі.

"Так, у "Резерв+" військовозобов’язаний самостійно оновлює три поля інформації: номер телефону, електронну пошту (за наявності) та фактичну адресу проживання. У ЦНАПі це робить працівник. Але в обох випадках можна отримати документ з однаковою юридичною силою", - додали в КМДА.