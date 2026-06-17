Чи зарахують до стажу роботу за кордоном: у ПФУ дали чітку відповідь

Два принципи зарахування стажу

Закордонний стаж рахують по-різному - усе залежить від угоди, яку Україна підписала з конкретною державою. Існує два основні підходи: пропорційний і територіальний.

За пропорційним принципом кожна країна виплачує частину пенсії саме за той період, який людина відпрацювала на її території. Якщо стажу в одній державі не вистачає для виходу на пенсію, до уваги додатково беруть період роботи в іншій країні - учасниці угоди.

За територіальним принципом пенсію призначає та держава, де людина фактично проживає. Тоді враховують весь стаж, набутий у будь-якій з договірних країн, а також роботу за часів СРСР.

Фото: список країн, де українцям зараховують стаж за роботу (РБК-Україна)

З якими країнами діє пропорційний принцип

Зараз Україна має дев'ять двосторонніх угод, побудованих саме на пропорційному принципі. Це домовленості з:

Іспанією;

Латвією;

Словаччиною;

Литвою;

Чехією;

Болгарією;

Португалією;

Естонією;

Польщею.

Українці, які законно працювали в одній із цих держав, можуть зарахувати цей період до стажу, що дає право на пенсію в Україні. А після досягнення пенсійного віку, встановленого в тій країні, людина додатково отримає там окрему виплату - за роки, відпрацьовані саме на її території.

Де діє територіальний принцип

За територіальним принципом угоди підписані з:

Азербайджаном;

Грузією;

Молдовою.

Окрім цього, Україна досі виконує зобов'язання колишнього СРСР за трьома договорами, які теж укладені за територіальним принципом - з Монголією, Румунією та Угорщиною.

У ПФУ також розповіли про договори, які вже підписані, але досі чекають на ратифікацію. Це угоди з Німеччиною, Ізраїлем та Молдовою, причому останню готують саме за пропорційним принципом.