Засчитают ли в стаж работу за границей: в ПФУ дали четкий ответ

Украинцам, работающим за границей, могут зачесть этот стаж в трудовой стаж в Украине. Но есть условия.
Об этом в ответе на запрос РБК-Украина рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король.
Зарубежный стаж учитывается по-разному — все зависит от соглашения, которое Украина подписала с конкретным государством. Существует два основных подхода: пропорциональный и территориальный.
По пропорциональному принципу каждая страна выплачивает часть пенсии именно за тот период, который человек отработал на ее территории. Если стажа в одном государстве не хватает для выхода на пенсию, дополнительно учитывается период работы в другой стране — участнице соглашения.
По территориальному принципу пенсию назначает то государство, где человек фактически проживает. Тогда учитывается весь стаж, приобретенный в любой из договаривающихся стран, а также работа во времена СССР.
Сейчас у Украины есть девять двусторонних соглашений, построенных именно на пропорциональном принципе. Это соглашения с:
Украинцы, которые законно работали в одной из этих стран, могут зачесть этот период в стаж, дающий право на пенсию в Украине. А после достижения пенсионного возраста, установленного в той стране, человек дополнительно получит там отдельную выплату — за годы, отработанные именно на ее территории.
По территориальному принципу соглашения подписаны с:
Кроме того, Украина до сих пор выполняет обязательства бывшего СССР по трем договорам, которые также заключены по территориальному принципу — с Монголией, Румынией и Венгрией.
В ПФУ также рассказали о договорах, которые уже подписаны, но до сих пор ожидают ратификации. Это соглашения с Германией, Израилем и Молдовой, причем последнее готовится именно по пропорциональному принципу.
Напомним, РБК-Украина также писало о том, как ПФУ рассчитывает стаж участникам боевых действий. Время службы в зоне боевых действий засчитывается в соотношении один к трем — то есть год на фронте приравнивается к трем годам обычного стажа.
Также мы писали о том, сколько получают украинцы, которые к пенсионному возрасту не накопили ни одного дня стажа. Вместо привычной трудовой пенсии государство назначает им отдельное социальное пособие, размер которого зависит от продолжительности имеющегося стажа.