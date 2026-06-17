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Засчитают ли в стаж работу за границей: в ПФУ дали четкий ответ

06:30 17.06.2026 Ср
2 мин
Существуют определенные условия для зачета стажа, полученного за рубежом
aimg Елена Чупровская
Фото: ПФУ разъяснил, как засчитывается стаж, полученный во время работы за рубежом (facebook.com pfumk)

Украинцам, работающим за границей, могут зачесть этот стаж в трудовой стаж в Украине. Но есть условия.

Об этом в ответе на запрос РБК-Украина рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король.

Два принципа учета стажа

Зарубежный стаж учитывается по-разному — все зависит от соглашения, которое Украина подписала с конкретным государством. Существует два основных подхода: пропорциональный и территориальный.

По пропорциональному принципу каждая страна выплачивает часть пенсии именно за тот период, который человек отработал на ее территории. Если стажа в одном государстве не хватает для выхода на пенсию, дополнительно учитывается период работы в другой стране — участнице соглашения.

По территориальному принципу пенсию назначает то государство, где человек фактически проживает. Тогда учитывается весь стаж, приобретенный в любой из договаривающихся стран, а также работа во времена СССР.

Фото: список стран, где украинцам засчитывают стаж за работу (РБК-Украина)

С какими странами действует пропорциональный принцип

Сейчас у Украины есть девять двусторонних соглашений, построенных именно на пропорциональном принципе. Это соглашения с:

  • Испанией;
  • Латвией;
  • Словакией;
  • Литвой;
  • Чехией;
  • Болгарией;
  • Португалией;
  • Эстонией;
  • Польшей.

Украинцы, которые законно работали в одной из этих стран, могут зачесть этот период в стаж, дающий право на пенсию в Украине. А после достижения пенсионного возраста, установленного в той стране, человек дополнительно получит там отдельную выплату — за годы, отработанные именно на ее территории.

Где действует территориальный принцип

По территориальному принципу соглашения подписаны с:

  • Азербайджаном;
  • Грузией;
  • Молдовой.

Кроме того, Украина до сих пор выполняет обязательства бывшего СССР по трем договорам, которые также заключены по территориальному принципу — с Монголией, Румынией и Венгрией.

В ПФУ также рассказали о договорах, которые уже подписаны, но до сих пор ожидают ратификации. Это соглашения с Германией, Израилем и Молдовой, причем последнее готовится именно по пропорциональному принципу.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, как ПФУ рассчитывает стаж участникам боевых действий. Время службы в зоне боевых действий засчитывается в соотношении один к трем — то есть год на фронте приравнивается к трем годам обычного стажа.

Также мы писали о том, сколько получают украинцы, которые к пенсионному возрасту не накопили ни одного дня стажа. Вместо привычной трудовой пенсии государство назначает им отдельное социальное пособие, размер которого зависит от продолжительности имеющегося стажа.

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