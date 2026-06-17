Засчитают ли в стаж работу за границей: в ПФУ дали четкий ответ

Два принципа учета стажа

Зарубежный стаж учитывается по-разному — все зависит от соглашения, которое Украина подписала с конкретным государством. Существует два основных подхода: пропорциональный и территориальный.

По пропорциональному принципу каждая страна выплачивает часть пенсии именно за тот период, который человек отработал на ее территории. Если стажа в одном государстве не хватает для выхода на пенсию, дополнительно учитывается период работы в другой стране — участнице соглашения.

По территориальному принципу пенсию назначает то государство, где человек фактически проживает. Тогда учитывается весь стаж, приобретенный в любой из договаривающихся стран, а также работа во времена СССР.

Фото: список стран, где украинцам засчитывают стаж за работу (РБК-Украина)

С какими странами действует пропорциональный принцип

Сейчас у Украины есть девять двусторонних соглашений, построенных именно на пропорциональном принципе. Это соглашения с:

Испанией;

Латвией;

Словакией;

Литвой;

Чехией;

Болгарией;

Португалией;

Эстонией;

Польшей.

Украинцы, которые законно работали в одной из этих стран, могут зачесть этот период в стаж, дающий право на пенсию в Украине. А после достижения пенсионного возраста, установленного в той стране, человек дополнительно получит там отдельную выплату — за годы, отработанные именно на ее территории.

Где действует территориальный принцип

По территориальному принципу соглашения подписаны с:

Азербайджаном;

Грузией;

Молдовой.

Кроме того, Украина до сих пор выполняет обязательства бывшего СССР по трем договорам, которые также заключены по территориальному принципу — с Монголией, Румынией и Венгрией.

В ПФУ также рассказали о договорах, которые уже подписаны, но до сих пор ожидают ратификации. Это соглашения с Германией, Израилем и Молдовой, причем последнее готовится именно по пропорциональному принципу.