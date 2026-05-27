Чи замінять українців мігрантами? В ДМС розкрили правду про гучний фейк

Деталі фейкової кампанії

За даними ДМС, штучна хвиля дезінформації почала ширитися медіапростором наприкінці січня 2025 року. Приводом став кейс підприємства у Тячеві Закрапатської області, яке через дефіцит кадрів планувало працевлаштувати 160 громадян Бангладеш.

Згодом фірма скасувала рекрутинг і не отримала жодних дозволів, тож іноземні робітники в область не в'їжджали. Проте російські ресурси продовжили використовувати цю історію як масштабну маніпуляцію.

"Кейс продовжує цитуватися пропагандою як доказ початку масового завезення мігрантів в Україну, попри те що фактичного завезення не відбулося", - зазначила Науменко.

Загроза нових маніпуляцій

Наразі антимігрантська кампанія ворога пройшла вже кілька етапів, і відомство прогнозує початок її п'ятої хвилі.

Новий сплеск фейків, створених зокрема за допомогою штучного інтелекту, очікується перед другим читанням законопроєкту 14211 щодо працевлаштування іноземців.

Голова міграційної служби закликала не довіряти заявам псевдоекспертів, які намагаються штучно розхитати суспільство на чутливій темі конфлікту "фронту і тилу".

"Наративи про те, що буцімто ведеться якась політика заміщення наших хлопців на фронті мігрантами, які приїдуть і будуть тут жити - це абсолютна неправда. Жодної такої політики в державі немає і не ведеться", - наголосила очільниця ДМС.