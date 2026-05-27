Чи замінять українців мігрантами? В ДМС розкрили правду про гучний фейк

Російські пропагандисти використовують тему залучення іноземних робітників для роздмухування масштабної антимігрантської ІПСО в Україні.
Про це заявила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв’ю у проєкті "ІпСО і люди".
За даними ДМС, штучна хвиля дезінформації почала ширитися медіапростором наприкінці січня 2025 року. Приводом став кейс підприємства у Тячеві Закрапатської області, яке через дефіцит кадрів планувало працевлаштувати 160 громадян Бангладеш.
Згодом фірма скасувала рекрутинг і не отримала жодних дозволів, тож іноземні робітники в область не в'їжджали. Проте російські ресурси продовжили використовувати цю історію як масштабну маніпуляцію.
"Кейс продовжує цитуватися пропагандою як доказ початку масового завезення мігрантів в Україну, попри те що фактичного завезення не відбулося", - зазначила Науменко.
Наразі антимігрантська кампанія ворога пройшла вже кілька етапів, і відомство прогнозує початок її п'ятої хвилі.
Новий сплеск фейків, створених зокрема за допомогою штучного інтелекту, очікується перед другим читанням законопроєкту 14211 щодо працевлаштування іноземців.
Голова міграційної служби закликала не довіряти заявам псевдоекспертів, які намагаються штучно розхитати суспільство на чутливій темі конфлікту "фронту і тилу".
"Наративи про те, що буцімто ведеться якась політика заміщення наших хлопців на фронті мігрантами, які приїдуть і будуть тут жити - це абсолютна неправда. Жодної такої політики в державі немає і не ведеться", - наголосила очільниця ДМС.
Нагадаємо, останніми тижнями в українському інформаційному просторі активно поширюють антимігрантські меседжі, починаючи від мемів і фейкових ШІ-фото про "іноземців у ТЦК" до закликів проти трудової міграції.
Експерти Центру стратегічних комунікацій зазначають, що ця кампанія має всі ознаки спланованої операції РФ. Лише за перші десять днів травня 2026 року аналітики зафіксували близько 22 тисяч таких публікацій, які зібрали майже 50 мільйонів переглядів у Telegram та TikTok.
Водночас у Кабінеті міністрів наголошують, що питання залучення трудових мігрантів наразі не є актуальним для держави. Головним пріоритетом уряду для відновлення ринку праці є повернення українських громадян, які виїхали за кордон.
Проте аналітики ринку праці зазначають, що після завершення війни Україні все ж доведеться частково залучати іноземних працівників. Це пов'язано з тим, що дефіцит робочої сили є критичним уже зараз і через демографічні втрати він лише поглиблюватиметься.