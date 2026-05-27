Заменят ли украинцев мигрантами? В ГМС раскрыли правду о нашумевшем фейке

Детали фейковой кампании

По данным ГМС, искусственная волна дезинформации начала распространяться по медиапространству в конце января 2025 года. Поводом стал кейс предприятия в Тячеве Закрапатской области, которое из-за дефицита кадров планировало трудоустроить 160 граждан Бангладеш.

Впоследствии фирма отменила рекрутинг и не получила никаких разрешений, поэтому иностранные рабочие в область не въезжали. Однако российские ресурсы продолжили использовать эту историю как масштабную манипуляцию.

"Кейс продолжает цитироваться пропагандой как доказательство начала массового завоза мигрантов в Украину, несмотря на то что фактического завоза не произошло", - отметила Науменко.

Угроза новых манипуляций

Сейчас антимигрантская кампания врага прошла уже несколько этапов, и ведомство прогнозирует начало ее пятой волны.

Новый всплеск фейков, созданных в том числе с помощью искусственного интеллекта, ожидается перед вторым чтением законопроекта 14211 о трудоустройстве иностранцев.

Глава миграционной службы призвала не доверять заявлениям псевдоэкспертов, которые пытаются искусственно расшатать общество на чувствительной теме конфликта "фронта и тыла".

"Нарративы о том, что якобы ведется какая-то политика замещения наших ребят на фронте мигрантами, которые приедут и будут здесь жить - это абсолютная неправда. Никакой такой политики в государстве нет и не ведется", - подчеркнула руководительница ГМС.