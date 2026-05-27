Заменят ли украинцев мигрантами? В ГМС раскрыли правду о нашумевшем фейке

Российские пропагандисты используют тему привлечения иностранных рабочих для раздувания масштабной антимигрантской ИПСО в Украине.
Об этом заявила глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью в проекте "ИпСО и люди".
По данным ГМС, искусственная волна дезинформации начала распространяться по медиапространству в конце января 2025 года. Поводом стал кейс предприятия в Тячеве Закрапатской области, которое из-за дефицита кадров планировало трудоустроить 160 граждан Бангладеш.
Впоследствии фирма отменила рекрутинг и не получила никаких разрешений, поэтому иностранные рабочие в область не въезжали. Однако российские ресурсы продолжили использовать эту историю как масштабную манипуляцию.
"Кейс продолжает цитироваться пропагандой как доказательство начала массового завоза мигрантов в Украину, несмотря на то что фактического завоза не произошло", - отметила Науменко.
Сейчас антимигрантская кампания врага прошла уже несколько этапов, и ведомство прогнозирует начало ее пятой волны.
Новый всплеск фейков, созданных в том числе с помощью искусственного интеллекта, ожидается перед вторым чтением законопроекта 14211 о трудоустройстве иностранцев.
Глава миграционной службы призвала не доверять заявлениям псевдоэкспертов, которые пытаются искусственно расшатать общество на чувствительной теме конфликта "фронта и тыла".
"Нарративы о том, что якобы ведется какая-то политика замещения наших ребят на фронте мигрантами, которые приедут и будут здесь жить - это абсолютная неправда. Никакой такой политики в государстве нет и не ведется", - подчеркнула руководительница ГМС.
Напомним, в последние недели в украинском информационном пространстве активно распространяют антимигрантские месседжи, начиная от мемов и фейковых ИИ-фото об "иностранцах в ТЦК" до призывов против трудовой миграции.
Эксперты Центра стратегических коммуникаций отмечают, что эта кампания имеет все признаки спланированной операции РФ. Только за первые десять дней мая 2026 года аналитики зафиксировали около 22 тысяч таких публикаций, которые собрали почти 50 миллионов просмотров в Telegram и TikTok.
В то же время в Кабинете министров отмечают, что вопрос привлечения трудовых мигрантов пока не является актуальным для государства. Главным приоритетом правительства для восстановления рынка труда является возвращение украинских граждан, выехавших за границу.
Однако аналитики рынка труда отмечают, что после завершения войны Украине все же придется частично привлекать иностранных работников. Это связано с тем, что дефицит рабочей силы является критическим уже сейчас и из-за демографических потерь он будет только углубляться.