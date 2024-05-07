ua en ru
Вт, 07 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи лишиться проїзд безкоштовним у Харкові після скасування податків: відповідь Терехова

Харків, Вівторок 07 травня 2024 14:04
UA EN RU
Чи лишиться проїзд безкоштовним у Харкові після скасування податків: відповідь Терехова Фото: проїзд у Харкові після скасування податків (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Проїзд у транспорті в Харкові залишатиметься безплатним, попри скасування податків для бізнесу, що наповнюють бюджет міста.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Об'єктив".

Як зазначає Терехов, влада міста прийняла на сесії міської ради важливе рішення для всього бізнесу Харкова.

Зокрема мова йде про скасування фактично всіх податків, які місто отримує до міського бюджету.

"Це, перш за все, земельний податок, це податок на нерухомість і для четвертої групи це податок на доходи", - зауважив мер Харкова.

Також він наголосив, що скорочення бюджету міста не очікується, адже є домовленість з Урядом країни про компенсацію втрати міського бюджету, тому проїзд у міському транспорті в Харкові залишатиметься безкоштовним.

Міський транспорт у Харкові

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у межах Харкова діє безкоштовний проїзд на міському транспорті для всіх верств населення.

Варто зауважити, що через постійні обстріли з боку Росії у місті періодично спостерігаються проблеми з електропостачанням, через що, зокрема, виникають проблеми із роботою транспорту.

Так, нещодавно ми повідомляли про те, що у Харкові через проблеми з постачанням електроенергії порушено рух громадського транспорту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
оплата проїзду Харків
NEWS
Небезпечна Тиса. Як (не)працює "інструкція" втечі з України
Небезпечна Тиса. Як (не)працює "інструкція" втечі з України
DAILY
Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду