Чи лишиться проїзд безкоштовним у Харкові після скасування податків: відповідь Терехова

Фото: проїзд у Харкові після скасування податків (GettyImages)

Проїзд у транспорті в Харкові залишатиметься безплатним, попри скасування податків для бізнесу, що наповнюють бюджет міста.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Об'єктив".

Як зазначає Терехов, влада міста прийняла на сесії міської ради важливе рішення для всього бізнесу Харкова. Зокрема мова йде про скасування фактично всіх податків, які місто отримує до міського бюджету. "Це, перш за все, земельний податок, це податок на нерухомість і для четвертої групи це податок на доходи", - зауважив мер Харкова. Також він наголосив, що скорочення бюджету міста не очікується, адже є домовленість з Урядом країни про компенсацію втрати міського бюджету, тому проїзд у міському транспорті в Харкові залишатиметься безкоштовним.