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Як довго проїзд у транспорт Харкова залишатиметься безкоштовним: відповідь Терехова

Вівторок 23 липня 2024 08:41
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Як довго проїзд у транспорт Харкова залишатиметься безкоштовним: відповідь Терехова Фото: мер Харкова Ігор Терехов (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Валерія Поліщук

Проїзд у транспорті Харкова залишатиметься безкоштовним, поки така є можливість у міського бюджету.

Про це в інтервʼю РБК-Україна розповів мер Харкова Ігор Терехов.

"Мені дуже часто ставлять це запитання. Я кажу так: поки є можливості у міського бюджету, ми будемо залишати безкоштовний проїзд. Коли не буде таких можливостей, я відверто скажу харків'янам, що у нас таких можливостей більше немає", - заявив він.

Терехов додав, що ті, хто мав пільги та безкоштовний проїзд до війни, продовжать користуватися транспортом безоплатно.

"Всі ті категорії людей, які мали пільги і безкоштовний проїзд до війни - це пенсіонери і учасники бойових дій, наші військові, правоохоронні органи, "чорнобильці", діти Другої світової війни - вони будуть користуватися ним безкоштовно", - зазначив він.

Транспорт у Харкові

Харків є одним з найбільших транспортних вузлів України. Місто пов'язане з численними містами світу за допомогою повітряного, залізничного та автомобільного транспорту. Через Харків проходить низка європейських транспортних коридорів.

У Харкові представлений весь спектр транспорту - залізниця, міжнародний аеропорт, маршрутні автобуси, тролейбуси, трамваї та метро.

Зазначимо, що у Харкові з травня 2022 року пасажири їздять у громадському транспорті безплатно. При цьому місцева влада заявляла, що не має намір повертати плату за проїзд у Харкові у 2024 році.

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