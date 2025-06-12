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Чи закриється McDonald’s у Дніпрі та Чернігові: що каже компанія і звідки чутки

Четвер 12 червня 2025 16:01
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Чи закриється McDonald’s у Дніпрі та Чернігові: що каже компанія і звідки чутки Фото: в McDonald’s відповіли на чутки про закриття ресторанів у Дніпрі та Чернігові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У мережі поширилася інформація про можливе закриття ресторанів McDonald’s у Дніпрі та Чернігові. В компанії офіційно відповіли, чи справді мережа готується до таких змін.

Що написали в ЗМІ і як на це реагує компанія - в матеріалі РБК-Україна нижче.

В мережі пишуть можливе "закриття" McDonald’s у Дніпрі та Чернігові

Сьогодні соціальними мережами масово поширилося повідомлення про те, що McDonald’s буцімто розглядає варіант закриття закладів у зонах підвищеного ризику. Дану інформацію оприлюднило видання "Ненька. Інфо".

"За інформацією наших джерел, компанія McDonald’s може закрити свої заклади в Дніпрі та Чернігові, про що були попереджені менеджери на місцях", - написало видання.

Що кажуть на це у компанії McDonald’s

РБК-Україна звернулося із запитом до компанії, аби дізнатися, чи насправді мережа готується до закриття закладів у Дніпрі та Чернігові. У відповідь пресслужба McDonald’s в Україні спростувала поширену в мережі інформацію.

"Новини, які зараз ширяться в мережі про можливе закриття ресторанів "МакДональдз" у Дніпрі та Чернігові, не відповідають дійсності", - сказали РБК-Україна у пресслужбі компанії.

Там нагадали, що наразі в Україні працює 112 зі 127 ресторанів McDonald’s. При цьому 15 закладів (у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві та Сумах) залишаються закритими з міркувань безпеки.

"Однак ми не маємо намірів закривати заклади в інших регіонах", - акцентувала пресслужба McDonald’s в Україні.

Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну McDonald’s повністю призупиняв роботу в Україні з питань безпеки. Усі ресторани тимчасово закрилися, а співробітників перевели у так званий режим очікування зі збереженням частини зарплати.

Втім, у серпні 2022 року McDonald’s офіційно оголосив, що починає поетапне відкриття ресторанів в Україні, насамперед - у Києві та на заході країни, де безпекова ситуація дозволяла відновити роботу.

Перші заклади відкрили свої двері у вересні 2022 року. Наразі
McDonald’s працює в низці міст України.

Однак ресторани не працюють під час повітряної тривоги - клієнтів та персонал на час тривоги просять перейти в укриття.

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МакДональдз Днипро Чернігів McDonald’s
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