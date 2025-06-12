Закроется ли McDonald's в Днепре и Чернигове: что говорит компания и откуда слухи
В сети распространилась информация о возможном закрытии ресторанов McDonald's в Днепре и Чернигове. В компании официально ответили, действительно ли сеть готовится к таким изменениям.
Что написали в СМИ и как на это реагирует компания - в материале РБК-Украина ниже.
В сети пишут о возможном "закрытии" McDonald's в Днепре и Чернигове
Сегодня социальными сетями массово распространилось сообщение о том, что McDonald's якобы рассматривает вариант закрытия заведений в зонах повышенного риска. Данную информацию обнародовало издание "Ненька. Инфо".
"По информации наших источников, компания McDonald's может закрыть свои заведения в Днепре и Чернигове, о чем были предупреждены менеджеры на местах", - написало издание.
Что говорят на это в компании McDonald's
РБК-Украина обратилось с запросом в компанию, чтобы узнать, действительно ли сеть готовится к закрытию заведений в Днепре и Чернигове. В ответ пресс-служба McDonald's в Украине опровергла распространенную в сети информацию.
"Новости, которые сейчас распространяются в сети о возможном закрытии ресторанов "МакДональдз" в Днепре и Чернигове, не соответствуют действительности", - сказали РБК-Украина в пресс-службе компании.
Там напомнили, что сейчас в Украине работает 112 из 127 ресторанов McDonald's. При этом 15 заведений (в Харькове, Запорожье, Николаеве и Сумах) остаются закрытыми по соображениям безопасности.
"Однако мы не намерены закрывать заведения в других регионах",- акцентировала пресс-служба McDonald's в Украине.
Напомним, что с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину McDonald's полностью приостанавливал работу в Украине по вопросам безопасности. Все рестораны временно закрылись, а сотрудников перевели в так называемый режим ожидания с сохранением части зарплаты.
Впрочем, в августе 2022 года McDonald's официально объявил, что начинает поэтапное открытие ресторанов в Украине, прежде всего - в Киеве и на западе страны, где ситуация с безопасностью позволяла возобновить работу.
Первые заведения открыли свои двери в сентябре 2022 года. На данный момент
McDonald's работает в ряде городов Украины.
Однако рестораны не работают во время воздушной тревоги - клиентов и персонал на время тревоги просят перейти в укрытие.
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