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Законно ли вручать повестку через родственников: объяснение юриста

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Украина, Суббота 24 июня 2023 08:37
Законно ли вручать повестку через родственников: объяснение юриста Фото: Мобилизация в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова
Эксперт: Антон Маринич

Во время мобилизации в Украине повестки могут вручать где угодно: на улице, в гостиницах, торговых центрах и так далее. Но есть важный нюанс: такой документ человек должен получить лично и после получения поставить свою подпись.

В комментарии РБК-Украина адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич объяснил, могут ли вручать военнообязанным повестки не лично, а через их родственников.

Можно ли вручить повестку через родственников: главное

Вручение повесток военнообязанным через родственников не предусмотрено законодательством. Законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации устанавливает четкие требования к форме повестки, места вручения и кругу лиц, которые могут их вручать, обращает внимание Антон Маринич.

"Постановлением Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" № 1487 от 30 декабря 2022 года определен перечень уполномоченных лиц, которые могут вручить повестку. При том, что на родственников или других близких людей военнообязанного такие обязанности по вручению не возлагаются", – говорит специалист.

При этом есть особые требования для призывников. А именно – независимо от того, была ли получена повестка, призывник обязан прибыть в призывной участок в десятидневный срок со дня начала соответствующего очередного призыва на срочную военную службу, обращает он внимание.

"Законодателем были приняты изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", согласно которым во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится", – подводит итог Антон Маринич.

Ранее стало известно, что некоторых мужчин, снятых с учета в ТЦК, не выпускают за границу. Антон Маринич объяснял РБК-Украина, действительно ли могут не выпускать за границу снятых с военного учета мужчин.

Также специалист указал на то, как во время действия военного положения работает легальный способ выезда мужчин за границу.

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