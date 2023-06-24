Законно ли вручать повестку через родственников: объяснение юриста

Во время мобилизации в Украине повестки могут вручать где угодно : на улице, в гостиницах, торговых центрах и так далее. Но есть важный нюанс: такой документ человек должен получить лично и после получения поставить свою подпись.

В комментарии РБК-Украина адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич объяснил, могут ли вручать военнообязанным повестки не лично, а через их родственников.

Можно ли вручить повестку через родственников: главное

Вручение повесток военнообязанным через родственников не предусмотрено законодательством. Законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации устанавливает четкие требования к форме повестки, места вручения и кругу лиц, которые могут их вручать, обращает внимание Антон Маринич.

"Постановлением Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" № 1487 от 30 декабря 2022 года определен перечень уполномоченных лиц, которые могут вручить повестку. При том, что на родственников или других близких людей военнообязанного такие обязанности по вручению не возлагаются", – говорит специалист.

При этом есть особые требования для призывников. А именно – независимо от того, была ли получена повестка, призывник обязан прибыть в призывной участок в десятидневный срок со дня начала соответствующего очередного призыва на срочную военную службу, обращает он внимание.

"Законодателем были приняты изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", согласно которым во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится", – подводит итог Антон Маринич.