Виїзд чоловіків за кордон. Юрист пояснив, як працює один зі способів

Зараз в Україні продовжує діяти режим воєнного стану. Це означає, що більшість чоловіків віком від 18 до 60 років не мають права виїзду закордон у зв'язку з триваючою мобілізацією.

Але є винятки: є багато категорій чоловіків, яким дозволяється виїзд за кордон повністю легально. Одна із підстав для виїзду – супровід родичів, які мають інвалідність.

Про те, як діє це правило виїзду, у коментарі для TRAVEL РБК-Україна розповів керуючий партнер адвокатської компанії "DixiLex", адвокат Вадим Заворітний.

Супровід людини з інвалідністю. Як чоловіку виїхати за кордон

Право виїзду за кордон під час воєнного стану зокрема мають:

чоловіки, дружини яких мають інвалідність;

особи, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи.

"Відповідна норма Правил не містить обмеження щодо групи інвалідності другого з подружжя. А отже, виїзд за кордон з метою супроводу можливий за наявності у дружини (чоловіка) в тому числі ІІІ групи інвалідності", – пояснює Вадим Заворітний.

Виїзд з України чоловіками, які підлягають мобілізації, у період воєнного стану з метою супроводу цих категорій осіб можливий, тільки якщо у чоловіка будуть із собою оригінали або нотаріально засвідчені копії документів, які підтверджують такі обставини.

Фото: Треба, щоб ті люди, яких вивозить за кордон чоловік призовного віку, перебували на консульському обліку (Getty Images)

Наприклад, якщо чоловік виїздить за кордон для супроводу дружини, необхідно надати свідоцтво про шлюб та документи на підтвердження статусу інвалідності дружини.

"Якщо ви супроводжуєте своїх батьків чи батьків другого з подружжя, якщо вони мають статус інваліда І або ІІ групи, окрім документів на підтвердження інвалідності та родинних зв'язків, ще додатково треба надати документи на підтвердження спільного місця проживання з такими людьми. Зареєстроване/задеклароване місце проживання має співпадати. Або ж треба надати акт встановлення факту здійснення догляду", – каже фахівець.

Такий документ складається не пізніше 5 днів з моменту звернення районною, районною у місті Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчим органом сільської, селищної, міської ради. За посиланням можна подивитися порядок видачі такого акту.

Також підставу для виїзду за кордон можна підтвердити документами про отримання компенсації (надбавки) на догляд (відповідно до Закону України "Про соціальні послуги").

Зверніть увагу. Правила також передбачають, щоб ті особи, яких супроводжує за кордон чоловік призовного віку і які потребують постійного догляду, перебували на консульському обліку. А ті, хто здійснює їх супровід, зобов'язані повернутися в Україну не пізніше повернення людини, яку вони супроводжували.

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