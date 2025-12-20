Чи загрожують курсу долару різкі коливання на свята: прогноз банкіра

На курс долара протягом 22-28 грудня буде впливати традиційно підвищений попит на валюту, але цей та інші фактори не призведуть до значних курсових коливань, вони будуть мінімальними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тараса Лєсового.

Фактори валютного ринку

Під кінець населення отримує бонуси, премії та дивіденди, що може підвищувати попит на купівлю валюти. Разом з тим, громадяни продають іноземну валюту, щоб придбати товари до свят.

В кінці цього року фактори, які утворюють попит на валюту є значно меншими, ніж такі в кінці минулого року. Експерт говорить, що очікуваний попит на валюту перевищує її пропозицію на 10-15%, тоді як в минулому році цей показник складав 30-40%. "Цьогоріч тиск на курси буде значно нижчим", - додає Тарас Лєсовий.

Також банки пропонують високі ставки за депозитами, що стимулює населення вкладати кошти в гривневі накопичення. Вже в грудні, на старті акційного депозитного сезону з максимальними ставками до 18% річних, приріст нових вкладників порівняно з листопадом склав понад 5%.

"Курсова ситуація від листопада до кінця грудня залишатиметься стабільною, з незначним і контрольованим зростанням основних валют", - коментує експерт та додає, що курсові коливання будуть мінімальними, а розрив між курсами купівлі та продажу на міжбанку незначним.

Прогноз курсових коливань

Тарас Лєсовий говорить, що на готівковому ринку курс долара в період 22-28 грудня буде знаходитися в діапазоні 42,3-42,8 гривень (купівля-продаж), а євро – 48-49,75 гривень. В цей же період курси на міжбанківському ринку прогнозуються в межах 42,2-42,7 гривень для долара та 48-49,75 гривень для євро.

Різниця між курсами купівлі-продажу для долара може становити до 0,15 гривень на міжбанківському ринку, до 0,5-0,6 гривень у комерційних банках та до 0,6-1 гривня на готівковому ринку. Для євро цей показник прогнозується до 0,2 гривні, до 0,8-1 гривня та до 1-1,3 гривня відповідно.

В обмінних пунктах різниця між курсами продажу 22-28 грудня може складати 0,3-0,5 гривень для долара та до 0,5 гривень для євро, у комерційних банках ця різниця прогнозується 0,1-0,2 гривні для долара та 0,2-0,3 для євро.