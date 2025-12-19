НБУ трохи знизив курс долара і євро

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку середній курс продажу долара порівняно зі значенням 18 грудня впав на 6 копійок і становить 42,49 гривень, водночас курс продажу євро знизився на 1 копійку - до 49,89 гривень. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 41,98 і 49,28 гривень відповідно.

На міжбанку сьогодні курс зріс на 6-7 копійок - до 42,26-42,29 гривень за долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 18 грудня.

Офіційний курс долара на 22 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2481 гривень за 1 долар (-0,09 грн).

Курс долара в третьому кварталі

Офіційний курс долара в третьому кварталі цього року демонстрував зростаючу динаміку. 1 вересня курс становив 41,32 гривні, на початок жовтня він трохи знизився до 41,14 гривень, але вже 1 листопада склав 41,97 гривень. Найбільшим показником курсу стало значення 26 листопада - 42,40 гривень. Далі курс трохи знизився і вже на 1 грудня НБУ виставив курс на рівні 42,27 гривень.

Курс на рівні 42,4 гривень був рекордним для долара, при цьому, 26 листопада середній курс продажу долара на готівковому ринку досяг 42,56 гривень, а курс купівлі - 42,01 гривень. На міжбанківському ринку курс продажу становив 48,96 гривень, а курс продажу - 48,94 гривень.