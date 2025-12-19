ua en ru
Пт, 19 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

НБУ трохи знизив курс долара і євро

Україна, П'ятниця 19 грудня 2025 16:45
UA EN RU
НБУ трохи знизив курс долара і євро Фото: Курс долара впав на 9 копійок (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні - на 9 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 22 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2481 гривень за 1 долар (-0,09 грн).

НБУ трохи знизив курс долара і євро

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становить 49,4725 гривень за 1 євро (-0,12 грн).

НБУ трохи знизив курс долара і євро

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 6-7 копійок - до 42,26-42,29 гривень за долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 18 грудня.

НБУ трохи знизив курс долара і євро

udinform.com

На готівковому ринку середній курс продажу долара порівняно зі значенням 18 грудня впав на 6 копійок і становить 42,49 гривень, водночас курс продажу євро знизився на 1 копійку - до 49,89 гривень. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 41,98 і 49,28 гривень відповідно.

Курс долара в третьому кварталі

Офіційний курс долара в третьому кварталі цього року демонстрував зростаючу динаміку. 1 вересня курс становив 41,32 гривні, на початок жовтня він трохи знизився до 41,14 гривень, але вже 1 листопада склав 41,97 гривень. Найбільшим показником курсу стало значення 26 листопада - 42,40 гривень. Далі курс трохи знизився і вже на 1 грудня НБУ виставив курс на рівні 42,27 гривень.

Курс на рівні 42,4 гривень був рекордним для долара, при цьому, 26 листопада середній курс продажу долара на готівковому ринку досяг 42,56 гривень, а курс купівлі - 42,01 гривень. На міжбанківському ринку курс продажу становив 48,96 гривень, а курс продажу - 48,94 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара
Новини
Зеленський назвав важливою перемогою рішення ЄС щодо України
Зеленський назвав важливою перемогою рішення ЄС щодо України
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ