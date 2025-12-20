ua en ru
Грозят ли курсу доллара резкие колебания на праздники: прогноз банкира

Украина, Суббота 20 декабря 2025 07:30
Грозят ли курсу доллара резкие колебания на праздники: прогноз банкира
Автор: Дмитрий Сидоров
Эксперт: Тарас Лесовой

На курс доллара в течение 22-28 декабря будет влиять традиционно повышенный спрос на валюту, но этот и другие факторы не приведут к значительным курсовым колебаниям, они будут минимальными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового.

Факторы валютного рынка

Под конец население получает бонусы, премии и дивиденды, что может повышать спрос на покупку валюты. Вместе с тем, граждане продают иностранную валюту, чтобы приобрести товары к праздникам.

В конце этого года факторы, которые образуют спрос на валюту значительно меньше, чем таковые в конце прошлого года. Эксперт говорит, что ожидаемый спрос на валюту превышает ее предложение на 10-15%, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 30-40%. "В этом году давление на курсы будет значительно ниже", - добавляет Тарас Лесовой.

Также банки предлагают высокие ставки по депозитам, что стимулирует население вкладывать средства в гривневые накопления. Уже в декабре, на старте акционного депозитного сезона с максимальными ставками до 18% годовых, прирост новых вкладчиков по сравнению с ноябрем составил более 5%.

"Курсовая ситуация с ноября до конца декабря будет оставаться стабильной, с незначительным и контролируемым ростом основных валют", - комментирует эксперт и добавляет, что курсовые колебания будут минимальными, а разрыв между курсами покупки и продажи на межбанке незначительным.

Прогноз курсовых колебаний

Тарас Лесовой говорит, что на наличном рынке курс доллара в период 22-28 декабря будет находиться в диапазоне 42,3-42,8 гривен (купля-продажа), а евро - 48-49,75 гривен. В этот же период курсы на межбанковском рынке прогнозируются в пределах 42,2-42,7 гривен для доллара и 48-49,75 гривен для евро.

Разница между курсами купли-продажи для доллара может составлять до 0,15 гривен на межбанковском рынке, до 0,5-0,6 гривен в коммерческих банках и до 0,6-1 гривна на наличном рынке. Для евро этот показатель прогнозируется до 0,2 гривны, до 0,8-1 гривна и до 1-1,3 гривна соответственно.

В обменных пунктах разница между курсами продажи 22-28 декабря может составлять 0,3-0,5 гривен для доллара и до 0,5 гривен для евро, в коммерческих банках эта разница прогнозируется 0,1-0,2 гривны для доллара и 0,2-0,3 для евро.

Напомним, официальный курс доллара в третьем квартале этого года демонстрировал растущую динамику. 1 сентября курс составлял 41,32 гривны, на 22 декабря НБУ установил курс на уровне 42,25 гривен.

В течение 1-19 декабря курс купли-продажи доллара в обменниках почти не изменился - он снизился на 3-4 копейки (с 42,01-42,54 гривен 1 декабря до 41,99-42,50 гривен 19 декабря).

