Головна » Бізнес » Економіка

Долар і євро подешевшали в обмінниках

Україна, П'ятниця 19 грудня 2025 12:13
UA EN RU
Долар і євро подешевшали в обмінниках Фото: Курс долара в обмінниках знизився на 5 копійок (Віталій Носач. РБК-Україна)
Автор: Дмитро Сидоров

Курс долара в обмінних пунктах України 19 грудня знизився на 5 копійок порівняно з попереднім робочим днем. Курс євро зменшився на 8 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 19 грудня середній курс продажу долара в обмінниках знизився на 5 копійок порівняно з 18 грудня і становить 42,5 гривні, курс євро зменшився на 8 копійок - до 49,91 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,99 гривні (-0,05 гривні), євро - по 49,29 гривні (-0,09 гривні).

На міжбанку в результаті торгів 18 грудня курс долара перебував на рівні 42,19 - 42,23 гривні за долар (купівля-продаж), що на 19-20 копійок нижче за закриття торгової сесії 17 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,52-49,54 гривень, що на 26-27 копійок нижче за курс 17 грудня.

Курс у грудні

Протягом 1-19 грудня курс купівлі-продажу долара в обмінниках майже не змінився - він знизився на 3-4 копійки (з 42,01-42,54 гривень 1 грудня до 41,99-42,50 гривень 19 грудня). За цей же період курс євро зріс на 44-47 копійок - з 48,82-49,47 гривень до 49,29-49,91 гривень.

При цьому, офіційний курс НБУ долара зріс на 7 копійок - з 42,266 до 42,3374 гривень, а курс євро зріс на 70 копійок (з 48,8933 до 49,594 гривень).

На міжбанківському ринку спостерігалася подібна динаміка. 1 грудня курси купівлі-продажу долара становили 42,34-42,37 гривень, а євро - 49,27-49,28 гривень. До 18 грудня курс долара знизився на 14-15 копійок (до 42,19-42,23 гривень), а курс євро зріс на 25-26 копійок (до 49,52-49,54 гривень).

Зростання курсу євро пояснюється зниженням вартості долара до євро на міжнародному ринку.

