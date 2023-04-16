Чи загрожує витік даних Пентагону стратегії України: відповідь Резнікова

Витік даних Пентагону навряд чи вплине на стратегію України щодо контрнаступу. Головне мета цього "зливу" документів підірвати довіру між союзниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова в інтерв'ю іспанській газеті La Razon.
Глава Міноборони назвав опубліковані у мережі документи "сумішшю правди і брехні".
Резніков спростував інформацію про перебування військ НАТО в Україні. Він пояснив, що в Україні можуть перебувати військові аташе країн альянсу. Проте
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.