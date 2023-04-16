Угрожает ли утечка данных Пентагона стратегии Украины: ответ Резникова

Утечка данных Пентагона вряд ли повлияет на стратегию Украины по контрнаступлению. Главная цель этого "слива" документов подорвать доверие между союзниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в интервью испанской газете La Razon.
Глава Минобороны назвал опубликованные в сети документы "смесью правды и лжи".
Резников опроверг информацию о пребывании войск НАТО в Украине. Он пояснил, что в Украине могут находиться военные атташе стран альянса. Однако
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