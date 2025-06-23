Чи загрожує Україні радіація після атак по Ірану? Пояснення експерта

За його словами, удар по ядерних об'єктах Ірану є резонансною подією.

По-перше, стан навколишнього середовища навколо обʼєктів, які були атаковані, з точки зору радіаційного впливу не змінився, немає перевищень рівнів радіації. По-друге, ми зробили модель та відповідні розрахунки щодо можливості розповсюдження продуктів, які перебували в цих обʼєктах, у навколишнє середовище і можливий вплив на Україну", - заявив Коріков.

Він зауважив, що найбільш далекий радіус забруднення території в бік України - це кордон між Іраном та Афганістаном.

"Далі ми не бачимо якихось забруднень, які б привели до певних контрзаходів, тим більше на території України", - пояснив Коріков.