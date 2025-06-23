Чи загрожує Україні радіація після атак по Ірану? Пояснення експерта

Наразі стан навколишнього середовища навколо обʼєктів, які були атаковані, з точки зору радіаційного впливу не змінився. Впливу на Україну від ударів по ядерних обʼєктах в Ірані немає.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков під час спілкування з журналістами.
За його словами, удар по ядерних об'єктах Ірану є резонансною подією.
По-перше, стан навколишнього середовища навколо обʼєктів, які були атаковані, з точки зору радіаційного впливу не змінився, немає перевищень рівнів радіації. По-друге, ми зробили модель та відповідні розрахунки щодо можливості розповсюдження продуктів, які перебували в цих обʼєктах, у навколишнє середовище і можливий вплив на Україну", - заявив Коріков.
Він зауважив, що найбільш далекий радіус забруднення території в бік України - це кордон між Іраном та Афганістаном.
"Далі ми не бачимо якихось забруднень, які б привели до певних контрзаходів, тим більше на території України", - пояснив Коріков.
Варто нагадати, що Сполучені Штати 22 червня вдарили по трьох ядерних об'єктах на території Ірану. Мова про об'єкти, розташованні у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Для атаки застосовували спеціальні протибункерні авіабомби, призначені для ураження захищених цілей.
Пізніше міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Сполученим Штатам вдалося повністю знищити ядерну програму Ірану. Президент США Дональд Трамп підтвердив цю інформацію, зазначивши, що всі ключові об'єкти зазнали "монументальної шкоди".
Нещодавно прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу припустив, що Фордо міг встояти після американських ударів.
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