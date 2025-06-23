Грозит ли Украине радиация после атак по Ирану? Объяснение эксперта

Сейчас состояние окружающей среды вокруг объектов, которые были атакованы, с точки зрения радиационного воздействия не изменилось. Влияния на Украину от ударов по ядерным объектам в Иране нет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков во время общения с журналистами.
По его словам, удар по ядерным объектам Ирана является резонансным событием.
Во-первых, состояние окружающей среды вокруг объектов, которые были атакованы, с точки зрения радиационного воздействия не изменилось, нет превышений уровней радиации. Во-вторых, мы сделали модель и соответствующие расчеты относительно возможности распространения продуктов, которые находились в этих объектах, в окружающую среду и возможное влияние на Украину", - заявил Кориков.
Он отметил, что наиболее дальний радиус загрязнения территории в сторону Украины - это граница между Ираном и Афганистаном.
"Дальше мы не видим каких-то загрязнений, которые бы привели к определенным контрмерам, тем более на территории Украины", - пояснил Кориков.
Стоит напомнить, что Соединенные Штаты 22 июня ударили по трем ядерным объектам на территории Ирана. Речь об объектах, расположенных в Фордо, Натанзе и Исфахане. Для атаки применяли специальные противобункерные авиабомбы, предназначенные для поражения защищенных целей.
Позже министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Соединенным Штатам удалось полностью уничтожить ядерную программу Ирана. Президент США Дональд Трамп подтвердил эту информацию, отметив, что все ключевые объекты понесли "монументальный ущерб".
Недавно премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предположил, что Фордо мог устоять после американских ударов.
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