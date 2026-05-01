Чи загрожує Україні економічна криза: оцінка аналітика ICU

Ріст ВВП сповільниться: Прогноз зростання реального ВВП на цей рік погіршено до 0,8% (попередній прогноз складав 1,2%).

Енергетичний удар: Ключовим чинником стали російські обстріли. Підприємства, що критично залежать від електрики, складають близько 20-25% ВВП.

Падіння споживання: Темпи споживання почали падати ще минулого року. Додатково на це впливає намагання уряду скоротити дефіцит бюджету.

Вичерпання ресурсів: Потенціал відновлення, який тримався на відкритті транспортних коридорів та адаптації до шоку війни, майже вичерпався.

Чи чекати на економічну кризу?

Як пояснює Мартиненко, попри погіршення показників, аналітики вважають, що про глибоку кризу говорити зарано. Головним чинником стабільності залишається міжнародна допомога (передусім від Європейського Союзу).

Чому допомога Заходу критична:

Закриває дірки: Вона покриває дефіцит бюджету та зовнішніх рахунків.

Тримає курс: Завдяки валютним інтервенціям НБУ та підтримці партнерів вдається зберігати відносну стабільність цін та курсу валют.

Дає час: Фінансова підтримка дозволяє економіці справлятися з викликами щонайменше на наступні два роки.

Фактори ризику

Ситуація в економіці залишається складною через погану безпекову ситуацію. Головними загрозами є непередбачувані наслідки постійних обстрілів та активні бойові дії. Водночас саме зовнішня фінансова підтримка дозволяє системі функціонувати в умовах руйнівної війни.