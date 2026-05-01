Чи загрожує Україні економічна криза: оцінка аналітика ICU

Аналітики ICU переглянули очікування від української економіки у 2026 році. Через руйнування інфраструктури та скорочення бюджетних витрат темпи зростання будуть мінімальними.
Що саме гальмує ВВП та чи загрожує Україні справжня економічна криза в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова департаменту корпоративного аналізу інвестгрупи ICU Олександр Мартиненко.
Головне:
Як пояснює Мартиненко, попри погіршення показників, аналітики вважають, що про глибоку кризу говорити зарано. Головним чинником стабільності залишається міжнародна допомога (передусім від Європейського Союзу).
Чому допомога Заходу критична:
Ситуація в економіці залишається складною через погану безпекову ситуацію. Головними загрозами є непередбачувані наслідки постійних обстрілів та активні бойові дії. Водночас саме зовнішня фінансова підтримка дозволяє системі функціонувати в умовах руйнівної війни.