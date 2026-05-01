RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Грозит ли Украине экономический кризис: оценка аналитика ICU

11:15 01.05.2026 Пт
2 мин
Как международная помощь помогает экономике Украины?
aimg Ирина Гамерская
Фото: грозит ли Украине экономический кризис (Getty Images)

Аналитики ICU пересмотрели ожидания от украинской экономики в 2026 году. Из-за разрушения инфраструктуры и сокращения бюджетных расходов темпы роста будут минимальными.

Что именно тормозит ВВП и грозит ли Украине настоящий экономический кризис в интервью РБК-Украина рассказал глава департамента корпоративного анализа инвестгруппы ICU Александр Мартыненко.

Читайте также: Когда упадут цены и вырастет ВВП: Нацбанк дал прогноз на 2026-2028 годы

Главное:

  • Рост ВВП замедлится: Прогноз роста реального ВВП на этот год ухудшен до 0,8% (предыдущий прогноз составлял 1,2%).
  • Энергетический удар: Ключевым фактором стали российские обстрелы. Предприятия, критически зависящие от электричества, составляют около 20-25% ВВП.
  • Падение потребления: Темпы потребления начали падать еще в прошлом году. Дополнительно на это влияет попытка правительства сократить дефицит бюджета.
  • Исчерпание ресурсов: Потенциал восстановления, который держался на открытии транспортных коридоров и адаптации к шоку войны, почти исчерпался.

Ждать ли экономического кризиса?

Как объясняет Мартыненко, несмотря на ухудшение показателей, аналитики считают, что о глубоком кризисе говорить рано. Главным фактором стабильности остается международная помощь (прежде всего от Европейского Союза).

Почему помощь Запада критическая:

  • Закрывает дыры: Она покрывает дефицит бюджета и внешних счетов.
  • Держит курс: Благодаря валютным интервенциям НБУ и поддержке партнеров удается сохранять относительную стабильность цен и курса валют.
  • Дает время: Финансовая поддержка позволяет экономике справляться с вызовами как минимум на следующие два года.

Факторы риска

Ситуация в экономике остается сложной из-за плохой ситуации с безопасностью. Главными угрозами являются непредсказуемые последствия постоянных обстрелов и активные боевые действия. В то же время именно внешняя финансовая поддержка позволяет системе функционировать в условиях разрушительной войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
