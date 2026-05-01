Грозит ли Украине экономический кризис: оценка аналитика ICU

Аналитики ICU пересмотрели ожидания от украинской экономики в 2026 году. Из-за разрушения инфраструктуры и сокращения бюджетных расходов темпы роста будут минимальными.
Что именно тормозит ВВП и грозит ли Украине настоящий экономический кризис в интервью РБК-Украина рассказал глава департамента корпоративного анализа инвестгруппы ICU Александр Мартыненко.
Главное:
Как объясняет Мартыненко, несмотря на ухудшение показателей, аналитики считают, что о глубоком кризисе говорить рано. Главным фактором стабильности остается международная помощь (прежде всего от Европейского Союза).
Почему помощь Запада критическая:
Ситуация в экономике остается сложной из-за плохой ситуации с безопасностью. Главными угрозами являются непредсказуемые последствия постоянных обстрелов и активные боевые действия. В то же время именно внешняя финансовая поддержка позволяет системе функционировать в условиях разрушительной войны.