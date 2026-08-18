Чи загрожує Україні дефіцит пального: експерт дав прогноз до кінця літа

Головне:

Масового дефіциту пального в Україні не очікується.

Ризики перебоїв зберігаються лише в прифронтових регіонах.

До кінця серпня ринок залишається відносно стабільним.

На ситуацію можуть вплинути логістика через Дунай та погодні фактори.

Водіям у безпечних регіонах запасатися пальним не потрібно.

За словами Льоушкіна, на більшості території України наразі немає передумов для дефіциту бензину чи дизеля.

''У прифронтових районах я раджу тримати каністри про запас, тому що там можуть бути збої по логістиці, збої по постачанню. Це досить вірогідно. А в інших регіонах України такої загрози зараз немає'', – зазначив він.

Експерт також вважає, що до кінця серпня ринок загалом залишатиметься стабільним, хоча повністю виключати цінові коливання не можна.

''Зараз ринок зафіксувався. Але я не можу сказати, що буде до кінця серпня, тому що ринок доволі волатильний і можливі певні сплески'', – пояснив Льоушкін.

На його думку, на ситуацію можуть вплинути погодні умови, рівень води на Дунаї та можливості для збільшення постачань пального альтернативними маршрутами.

Окремим фактором залишаються ризики на світовому ринку. Зокрема, експерт звернув увагу на можливі шторми у США, які здатні вплинути на обсяги відвантажень пального до Європи та змінити котирування.