Угрожает ли Украине дефицит горючего: эксперт дал прогноз до конца лета

Несмотря на постоянные атаки РФ на логистику и энергетическую инфраструктуру, украинский рынок горючего остается стабильным. В то же время в прифронтовых областях возможны локальные перебои со снабжением, поэтому водителям там следует иметь резерв горючего.
Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал основатель и генеральный директор группы компаний Prime Group Дмитрий Леушкин.
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По словам Леушкина, на большинстве территории Украины пока нет предпосылок для дефицита бензина или дизеля.
''В прифронтовых районах я советую держать канистры впрок, потому что там могут быть сбои по логистике, сбои по поставке. Это достаточно вероятно. А в других регионах Украины такой угрозы сейчас нет'', – отметил он.
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Эксперт также считает, что до конца августа рынок будет оставаться стабильным, хотя полностью исключать ценовые колебания нельзя.
''Сейчас рынок зафиксировался. Но я не могу сказать, что будет до конца августа, потому что рынок достаточно волатильный и возможны определенные всплески'', – объяснил Леушкин.
По его мнению, на ситуацию могут повлиять погодные условия, уровень воды на Дунае и возможности для увеличения поставок топлива по альтернативным маршрутам.
Отдельным фактором остаются риски на мировом рынке. В частности, эксперт обратил внимание на возможные штормы в США, способные повлиять на объемы отгрузок горючего в Европу и изменить котировки.
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