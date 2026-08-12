"Пара каністр не завадить": що буде з цінами на АЗС та чому варто робити запаси

Ціни на пальне в Україні поки залишаються стабільними, а прогноз щодо дизеля по 100 грн/л на серпень скасовано. Водночас ситуація залишається непередбачуваною, тому варто мати певний запас пального.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

Головне: Ситуація на ринку пального : Наразі залишається повністю непрогнозованою через високу турбулентність. На ціноутворення впливають як світові чинники, так і внутрішні умови в Україні.

: Наразі залишається повністю непрогнозованою через високу турбулентність. На ціноутворення впливають як світові чинники, так і внутрішні умови в Україні. Прогноз щодо 100 грн/л скасовано : Наразі цінники на такому рівні не загрожують українським АЗС, якщо не станеться нової ескалації на Близькому Сході.

: Наразі цінники на такому рівні не загрожують українським АЗС, якщо не станеться нової ескалації на Близькому Сході. Дефіциту пального немає : Серпневі контракти закриють потреби ринку в повному обсязі.

: Серпневі контракти закриють потреби ринку в повному обсязі. Головний тригер : Ціни можуть як радикально впасти (у разі угоди США та Ірану), так і знову підскочити через світовий дефіцит нафти.

: Ціни можуть як радикально впасти (у разі угоди США та Ірану), так і знову підскочити через світовий дефіцит нафти. Внутрішні ризики : Системні удари РФ по українських нафтобазах та логістиці.

: Системні удари РФ по українських нафтобазах та логістиці. Важливо запастися: Експерт радить українцям мати невеликий запас пального - "пару-трійку каністр", особливо перед зимою.

Що впливає на світові ціни на нафту та пальне

Ситуація на Близькому Сході: Подальші ціни у світі напряму залежать від того, чи домовляться Сполучені Штати з Іраном.

Два основні сценарії:

Позитивний : якщо буде мир, ціна може впасти дуже радикально - навіть нижче, ніж на початку іранської війни наприкінці лютого.

якщо буде мир, ціна може впасти дуже радикально - навіть нижче, ніж на початку іранської війни наприкінці лютого. Ескалація : якщо напруга продовжиться, ціни знову зростатимуть через світовий дефіцит нафти й пального. Між цими сценаріями можливі різні проміжні фази.

Яка ситуація з наявністю пального в Україні

Проблем із наявністю пального наразі не передбачається, оскільки українські компанії непогано законтрактувалися на серпень, каже експерт.

Водночас існують внутрішні ризики: росіяни активно атакують склади та логістичні маршрути, тому гарантувати стабільність на 100% не можна.

Чи буде дизель по 100 гривень?

Наразі та на найближчу перспективу прогноз щодо дизеля по 100 грн остаточно скасовано, і є сподівання, що до нього не доведеться повертатися.

Проте цей прогноз може стати актуальним знову, якщо знову загостриться ситуація на Близькому Сході, зауважує Куюн.

Рекомендації: чому потрібен запас пального

Для громадян: Не завадить зробити невеликий запас пального на пару-трійку каністр (або більше) на зиму.

Для держави та муніципалітетів: Мати певні запаси також необхідно, щоб уникнути ажіотажу, паніки та черг на заправках, коли починають рости ціни чи розбиваються шляхи постачання.

Ефект від запасів: Це допоможе уникнути пікових навантажень на систему (як це було навесні та в липні, коли фури спустошували заправки) та дозволить не тримати великі централізовані склади. Крім того, чим більше ресурси будуть децентралізовані та розпорошені, тим складніше їх дістати ворогу.