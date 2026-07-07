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Чи загрожує Києву паливна криза: відповідь Буданова

13:10 07.07.2026 Вт
1 хв
Глава ОПУ поділився своїми спостереженнями
aimg Юлія Капітонова aimg Мілан Лєліч
Фото: Кирило Буданов, глава ОПУ (Getty Images)

Посилення атак Росії на українські автозаправні станції - це справді серйозний виклик для країни. Однак у Києві ситуація залишається під контролем.

Про це очільник Офісу президента Кирило Буданов розповів в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.

Глава ОПУ нагадав, що протягом останніх років Росія постійно інтенсифікує удари по території України.

Що стосується АЗС, то в цьому випадку ворог насамперед націлений на прифронтові регіони.

"Це величезна проблема, але будемо вирішувати її", - запевнив Буданов.

Він також додав, що мешканцям Києва наразі не варто боятися паливної кризи.

"Я не бачу ознак для цього", - зазначив очільник Офісу президента.

Росія посилює атаки на АЗС в Україні

Як повідомляло раніше РБК-Україна, армія РФ завдала ударів по АЗС у Запоріжжі. Згідно з останніми даними, загинули дві людини, ще дев'ять дістали поранення.

Також ми писали, що ворог атакував заправку SOCAR на Миколаївщині. На цьому тлі Азербайджан зажадав у Москви пояснень.

А мер Харкова Ігор Терехов попередив містян, що АЗС дійсно стали мішенями для росіян. Він пояснив людям, як діяти у ситуації, що склалася.

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КиївАЗСКирило БудановПаливоВійна Росії проти України