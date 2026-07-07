Чи загрожує Києву паливна криза: відповідь Буданова

Росія посилює атаки на АЗС в Україні

Як повідомляло раніше РБК-Україна, армія РФ завдала ударів по АЗС у Запоріжжі. Згідно з останніми даними, загинули дві людини, ще дев'ять дістали поранення.

Також ми писали, що ворог атакував заправку SOCAR на Миколаївщині. На цьому тлі Азербайджан зажадав у Москви пояснень.

А мер Харкова Ігор Терехов попередив містян, що АЗС дійсно стали мішенями для росіян. Він пояснив людям, як діяти у ситуації, що склалася.