Грозит ли Киеву топливный кризис: ответ Буданова

Усиление атак России на украинские автозаправочные станции - это действительно серьезный вызов для страны. Однако в Киеве ситуация остается под контролем.
Об этом глава Офиса президента Кирилл Буданов рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина.
Глава ОПУ напомнил, что в последние годы Россия постоянно интенсифицирует удары по территории Украины.
Что касается АЗС, то в этом случае враг нацелен именно на прифронтовые регионы.
"Это огромная проблема, но будем решать ее", - заверил Буданов.
Он также добавил, что жителям Киева не стоит бояться топливного кризиса.
"Я не вижу признаков для этого", - отметил глава Офиса президента.
Как сообщало ранее РБК-Украина, армия РФ нанесла удары по АЗС в Запорожье. Согласно последним данным, погибли два человека, еще девять получили ранения.
Также мы писали, что враг атаковал заправку SOCAR Николаевской области. На этом фоне Азербайджан потребовал у Москвы объяснений.
А мэр Харькова Игорь Терехов предупредил горожан, что АЗС действительно стали мишенями для россиян. Он объяснил людям, как действовать в сложившейся ситуации.