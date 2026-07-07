Чи загрожує Києву паливна криза: відповідь Буданова
Посилення атак Росії на українські автозаправні станції - це справді серйозний виклик для країни. Однак у Києві ситуація залишається під контролем.
Про це очільник Офісу президента Кирило Буданов розповів в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.
Глава ОПУ нагадав, що протягом останніх років Росія постійно інтенсифікує удари по території України.
Що стосується АЗС, то в цьому випадку ворог насамперед націлений на прифронтові регіони.
"Це величезна проблема, але будемо вирішувати її", - запевнив Буданов.
Він також додав, що мешканцям Києва наразі не варто боятися паливної кризи.
"Я не бачу ознак для цього", - зазначив очільник Офісу президента.
Росія посилює атаки на АЗС в Україні
Як повідомляло раніше РБК-Україна, армія РФ завдала ударів по АЗС у Запоріжжі. Згідно з останніми даними, загинули дві людини, ще дев'ять дістали поранення.
Також ми писали, що ворог атакував заправку SOCAR на Миколаївщині. На цьому тлі Азербайджан зажадав у Москви пояснень.
А мер Харкова Ігор Терехов попередив містян, що АЗС дійсно стали мішенями для росіян. Він пояснив людям, як діяти у ситуації, що склалася.