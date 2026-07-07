Угрожает ли Киеву топливный кризис - ответ Буданова

Усиление атак России на украинские автозаправочные станции - это действительно серьезный вызов для страны. Однако в Киеве ситуация остается под контролем.

Об этом глава Офиса президента Кирилл Буданов рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина .

Глава ОПУ напомнил, что в последние годы Россия постоянно интенсифицирует удары по территории Украины.

Что касается АЗС, то в этом случае враг нацелен именно на прифронтовые регионы.

"Это огромная проблема, но будем решать ее", - заверил Буданов.

Он также добавил, что жителям Киева не стоит бояться топливного кризиса.

"Я не вижу признаков для этого", - отметил глава Офиса президента.