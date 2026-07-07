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Главная » Бизнес » Энергетика

Угрожает ли Киеву топливный кризис - ответ Буданова

13:10 07.07.2026 Вт
1 мин
Глава ОПУ поделился своими наблюдениями
aimg Юлия Капитонова aimg Милан Лелич
Угрожает ли Киеву топливный кризис - ответ Буданова Фото: Кирилл Буданов, глава ОПУ (Getty Images)
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Усиление атак России на украинские автозаправочные станции - это действительно серьезный вызов для страны. Однако в Киеве ситуация остается под контролем.

Об этом глава Офиса президента Кирилл Буданов рассказал в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

Глава ОПУ напомнил, что в последние годы Россия постоянно интенсифицирует удары по территории Украины.

Что касается АЗС, то в этом случае враг нацелен именно на прифронтовые регионы.

"Это огромная проблема, но будем решать ее", - заверил Буданов.

Он также добавил, что жителям Киева не стоит бояться топливного кризиса.

"Я не вижу признаков для этого", - отметил глава Офиса президента.

Россия усиливает атаки на АЗС в Украине

Как сообщало ранее РБК-Украина, армия РФ нанесла удары по АЗС в Запорожье. Согласно последним данным, погибли два человека, еще девять получили ранения.

Также мы писали, что враг атаковал заправку SOCAR Николаевской области. На этом фоне Азербайджан потребовал у Москвы объяснений.

А мэр Харькова Игорь Терехов предупредил горожан, что АЗС действительно стали мишенями для россиян. Он объяснил людям, как действовать в сложившейся ситуации.

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