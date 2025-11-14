Чи з'являться в "Дії" військові документи? Що розповіли в Мінцифри

Як часто потрібно підтверджувати особу в "Дії"

Експерт розповіла, що людині, яка не заходить у "Дію" впродовж 60 днів, потрібно буде "ще раз верифікуватися".

"Ця функція створена в цілях безпеки, щоб ніхто не міг скористатися вашими даними, крім вас", - пояснила Коваль.

Якщо ж "Дія" просить користувача з тих чи інших причин авторизуватися заново раніше цього терміну, вона порадила:

або оновити додаток;

або звернутися в службу підтримки.

"Ми зафіксуємо і розбираємо цей кейс. Бо так не має бути", - наголосила заступниця міністра.

Чи будуть в "Дії" військово-облікові документи

Коваль повідомила, що "в мобільному застосунку зараз цих послуг немає і вони не плануються".

Водночас на порталі "Дія" можна "за бажанням замовити собі електронний військово-обліковий документ".

"Плюс - ми запустили нещодавно функцію оформлення відстрочок в ЦНАПах", - поділилась фахівець.

Вона зауважила, що для територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) "оформлення відстрочок було додатковим навантаженням".

"Тому, думаю, їх цим вдалося розвантажити. Фінальне рішення по відстрочках приймають ТЦК, але вони при цьому ніяк не взаємодіють з громадянином. Це зокрема і робилося для того, щоб прибрати цю взаємодію. А ЦНАПи - виступають фронт-офісом, які їм ці дані передають", - пояснила Коваль.

Крім того, вона нагадала, що "вже понад рік бронювання працівників критичних підприємств також відбувається через сайт "Дії". І підприємці цією послугою активно користуються.

"У "Резерв+" просто відображається статус військовозобов'язаного про те, що він заброньований. Але якогось військового документу в додатку "Дія" не передбачено. Є "Резерв+". І там можна отримати всі ці послуги", - підсумувала експерт.