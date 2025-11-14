Без черг за довідками. В "Дії" анонсували важливу новацію для ветеранів

У застосунку "Дія" з’являться нові послуги для ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих військовослужбовців. Частина з них уже проходить бета-тестування.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Статуси та виплати - без походів за довідками

За словами Коваль, головна новація - можливість оформлювати ключові статуси й послуги онлайн, без збору додаткових документів. Якщо у військового вже є висновок МСЕК, достатньо подати заяву в "Дії" та підвантажити документ - це стане підставою для отримання статусу.

Це дозволить швидко оформити:

статус особи з інвалідністю внаслідок війни;

статус члена сім’ї загиблого військового;

одноразову військову допомогу;

інші соціальні послуги.

Послуги працюватимуть за принципом єМалятко або єПідприємця: користувач заходить у розділ і отримує повний перелік доступних сервісів в одному місці.

Функціонал постійно розширюватимуть

У Мінцифри зазначають, що перелік цифрових послуг для ветеранів зростатиме. Команда разом із Міністерством у справах ветеранів працює над сервісами, які покриватимуть увесь перехід військового до цивільного життя.

Окремий напрямок роботи - підтримка внутрішньо переміщених осіб. За словами Коваль, перше й головне питання - житло, особливо для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Держава готує запуск житлових сертифікатів до 2 млн гривень. У першу чергу їх видаватимуть тим, чиє житло було знищене на окупованих територіях.

У Мінцифри наголошують: нові цифрові рішення мають максимально спростити доступ захисників і їхніх родин до державних послуг і мінімізувати бюрократію.