Появится ли ядерное оружие у Финляндии? Президент Стубб поставил точку в вопросе

Финляндия должна быть полноправным членом НАТО без ограничений, однако не планирует размещать на своей территории ядерное оружие в мирное время.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Позиция президента и правительства

Во время встречи с лидерами парламентских партий Александр Стубб отметил, что оборона страны базируется на национальных возможностях как части коллективной системы НАТО.

Он подчеркнул, что Финляндии не нужно ядерное оружие в мирное время, и таких предложений от партнеров не поступало.

"Для безопасности Финляндии необходимо использовать всю защиту НАТО. Кроме того, на территории Финляндии не будет размещено ядерное оружие", - отметил глава государства.

Премьер-министр Петери Орпо подтвердил, что правящая коалиция учла мнение оппозиции. Правительство планирует официально зафиксировать отказ от ввоза ядерного вооружения в страну в мирный период.

Оценка угроз

По словам Стубба, на данный момент Россия не представляет для Финляндии непосредственной военной угрозы.

Дальнейшая разработка нормативной базы по ядерному статусу страны сейчас находится в руках финского правительства.