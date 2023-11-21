Чи їздять білоруси до України та як їх перевіряють на кордоні: відповідь ДПСУ

"Кордон із Білоруссю і Росією зачинений, придністровська ділянка - також. У нас здійснюється прикордонний контроль на кордоні з Молдовою та з країнами Європейського союзу. В'їзд в Україну іноземців чітко регламентований законодавством, це стосується і громадян Білорусі", - розповів Демченко.

За його словами, якщо хтось не відповідає умовам в'їзду, не може чітко аргументувати свою мету поїздки в Україну чи не має належних паспортних документів, то може отримати відмову.

"Треба розуміти, що Білорусь, на жаль, підтримує Росію у війні, тому щодо громадян Республіки Білорусь проводяться всі необхідні заходи контролю, попередніх перевірок інформації про тих осіб, які можуть становити загрозу", - зазначив речник ДПСУ.

Також він додав, що статистики, скільки громадян Білорусі приїхали до України в цьому році, немає.

"Деякі з громадян Білорусі можуть мати посвідку на тимчасове чи постійне проживання в Україні. Це не дає, звісно, підстав безперешкодно перетнути кордон, але це також враховується під час заходів прикордонного контролю. Білорусам віза в Україну не потрібна", - пояснив Демченко.

Роль Білорусі у війні Росії проти України

Нагадаємо, Білорусь допомагає Росії у війні проти України. Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни докупували території.

Також росіяни використовували Білорусь для завдання ракетних ударів по нашій країні.

Окрім того, варто зазначити, що так звані російсько-білоруські навчання дозволяють Москві утримувати у Білорусі свої війська.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що українські військові пильнують кордон з Білоруссю та у разі загрози готові оперативно реагувати.