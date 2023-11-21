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Ездят ли белорусы в Украину и как их проверяют на границе: ответ ГПСУ

Фото: в ГПСУ рассказали, ездят ли белорусы в Украину и как их проверяют на границе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Ольга Маджумдар

Въезд в Украину иностранцев четко регламентирован законодательством. Это касается и граждан Беларуси, граница с которой сейчас закрыта. В отношении белорусов пограничники проводят все необходимые меры контроля.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в интервью РБК-Украина.

"Граница с Беларусью и Россией закрыта, приднестровский участок - тоже. У нас осуществляется пограничный контроль на границе с Молдовой и со странами Европейского союза. Въезд в Украину иностранцев четко регламентирован законодательством, это касается и граждан Беларуси", - рассказал Демченко.

По его словам, если кто-то не отвечает условиям въезда, не может четко аргументировать свою цель поездки в Украину или нет надлежащих паспортных документов, то может получить отказ.

"Нужно понимать, что Беларусь, к сожалению, поддерживает Россию в войне, поэтому в отношении граждан Республики Беларусь проводятся все необходимые меры контроля, предварительных проверок информации о тех лицах, которые могут представлять угрозу", - отметил представитель ГПСУ.

Также он добавил, что статистики, сколько граждан Беларуси приехали в Украину в этом году, нет.

"Некоторые граждане Беларуси могут иметь вид на временное или постоянное проживание в Украине. Это не дает, конечно, оснований беспрепятственно пересечь границу, но это также учитывается во время мер пограничного контроля. Белорусам виза в Украину не нужна", - пояснил Демченко.

Роль Беларуси в войне России против Украины

Напомним, Беларусь помогает России в войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну, в том числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территорию.

Также россияне использовали Беларусь для нанесения ракетных ударов по нашей стране.

Кроме того, следует отметить, что так называемые российско-белорусские учения позволяют Москве удерживать в Беларуси свои войска.

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что украинские военные следят за границей с Беларусью и в случае угрозы готовы оперативно реагировать.

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